सोने-चांदी पर क्‍या होगा असर... वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक से मंड़राने लगा ये खतरा!

वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक से सोने और चांदी के दाम पर भी असर होगा. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि इस हमले से कीमती धातुओं के दाम बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं इनके दाम में कितना इजाफा हो सकता है.

सोने चांदी के दाम पर क्‍या होगा असर. (Photo: Reuters)
वेजुलएला के कई ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. खासकर कच्‍चे तेल से लेकर सोने और चांदी तक के दाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुछ एक्‍सपर्ट्स का कच्‍चे तेल को लेकर अनुमान है कि इसकी कीमतों पर बहुत ज्‍यादा प्रभाव नहीं दिखेगा, क्‍योंकि वेनेजुएला के तेल पहले से ही ग्‍लोबल सप्‍लाई मार्केट में कम हिस्‍सा रखते हैं. 

वहीं कुछ एक्‍सपर्ट्स सोने-चांदी के दाम में उछाल की उम्‍मीद लगा रहे हैं. उनका कहना है कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं की कीमतों में अच्‍छी उछाल देखने को मिल सकती है. आइए एक्‍सपर्ट्स से समझते हैं इनकी कीमतों में कितना उछाल आ सकता है... 

क्‍या होगा सोने और चांदी के दाम पर असर? 
Ya वेल्‍थ के डायरेक्‍टर अनुज गुप्‍ता ने जानकारी देते हुए कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जियो-पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई है, जिसका सोमवार को कमोडिटी मार्केट पर दिखाई देगा. इससे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होने वाली कीमती वस्‍तुओं के दाम में तगड़ी उछाल आ सकती है. 

 उनका अनुमान है कि सोने, चांदी, तांबे, कच्‍चे तेल और गैसोलीन की शुरुआत तेजी के साथ ही होगी. गुप्ता ने कहा कि कॉमेक्स गोल्ड 4,345.50 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 4,380 डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी 75-78 डॉलर के दायरे में जा सकती है. वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल 62 से 65 डॉलर प्रति बैरल तक महंगा हो सकता है. 

कैपिटल के सह-संस्थापक संदीप पांडे ने कहा कि अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष ने चांदी के निर्यातकों के लिए शिपिंग मार्गों को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी है, जिससे आपूर्ति में कमी आ सकती है और सोने-चांदी के भाव में और भी तेजी आ सकती है.

कितनी बढ़ सकती हैं सोने और चांदी की कीमतें? 
अनुज गुप्‍ता ने कहा कि MCX पर सोने की कीमतें 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं. वहीं चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकती है. एमसीएक्स कच्चे तेल की कीमतें 5,200-5,300 रुपये प्रति बैरल के आसपास रह सकती हैं. 

अभी क्‍या हैं सोने-चांदी के भाव? 
MCX पर 1 किलो चांदी की कीमत 2,36,599 रुपये प्रति किलो है और इसका रिकॉर्ड हाई लेवल 2.54 लाख रुपये प्रति किलो है. वहीं सोने की बात करें तो 5 फरवरी वायदा के लिए 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,752 रुपये है और इसका रिकॉर्ड हाई लेवल 1.40 लाख रुपये है.

---- समाप्त ----
