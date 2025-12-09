गुडन्यूज! चांदी के दाम धड़ाम, आज 2 हजार रुपये हुई सस्ती, सोने का भी गिरा रेट

मंगलवार, 9 दिसंबर को सोना-चांदी के भाव में गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार 8 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का भाव ₹117483 प्रति 10 ग्राम था, जो मंगलवार सुबह ₹116707 पहुंच गया है. वहीं, चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में भी आज 2 हजार रुपये से अधिक की कमी देखने को मिली है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.
Gold-Silver Price 9 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
मंगलवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 2 हजार 34 रुपये की गिरावट आई है.
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|128257
|127409
|₹848 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|127743
|126899
|₹844 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|117483
|116707
|₹776 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|96193
|95557
|₹636 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|75030
|74534
|₹496 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|179088
|177054
|₹2034 सस्ती
जानें सोमवार के IBJA रेट
सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹128691 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹128257 प्रति 10 ग्राम
सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹179100 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹179088 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.