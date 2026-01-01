रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 2025 के आखिरी हफ्ते में तेज गिरावट देखी गई है और कीमती धातुओं के दाम गिरने का सिलसिला नए साल की शुरुआत में भी जारी है. 1 जनवरी को Gold-Silver Rates गिरे हैं और इनका असर शेयर बाजार में एक स्‍टॉक पर भी हुआ है, जो बीते मंगलवार के कारोबार के दौरान करीब 5 फीसदी तक फिसला था और 2026 के पहले कारोबारी दिन गुरुवार को भी करीब 2% तक फिसल गया और 65.92 रुपये पर आ गया.

बुलियन की कीमतों में गिरावट का असर MMTC समेत बुलियन से जुड़ी कंपनियों के मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ा, जिसकी कीमती धातुओं की ट्रेडिंग में अच्छी-खासी मौजूदगी है. बता दें MMTC लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो अपने जॉइंट वेंचर MMTC-PAMP इंडिया के माध्‍यम से बुलियन सेगमेंट में काम करती है. यह कंपनी सोने और चांदी की बार, सिक्कों की रिफाइनिंग और रिटेलिंग से जुड़े काम करती है. कंपनी का परफॉर्मेंस अक्‍सर सोने और चांदी की कीमतों के बड़े ट्रेंड्स के साथ चलता हुआ देखा जाता है, क्‍योंकि ज्‍यादा कीमतें निवेशकों की दिलचस्‍पी बढ़ा सकती हैं और इस स्टॉक की ट्रेडिंग वैल्‍यूम बढ़ सकती है.

क्‍यों आई इस स्‍टॉक में गिरावट?

MMTC के शेयरों में गिरावट सोने और चांदी दोनों में हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आई कीमतों में नरमी के बाद देखी जा रही है. इसका कारण प्रॉफिट-टेकिंग एक्टिविटी और कमोडिटी मार्केट में साल के आखिर की अस्थिरता को बताया जा रहा है. इससे पहले दोनों कीमती धातुओं की कीमतें सेफ निवेश डिमांड, कमजोर रुपया और दुनिया भर में ब्‍याज दरों में कटौती उम्‍मीदों के कारण बढ़ी थीं.

खासतौर पर चांदी को सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स जैसे सेक्‍टर्स में मजबूत डिमांड से एक्‍स्‍ट्रा सपोर्ट मिला था. हालांकि कीमतों में हालिया नरमी ने इससे संबंधी शेयरों में दबाव बढ़ा दिया है.

रिकॉर्ड हाई से कितना सस्‍ता हुआ सोना और चांदी?

एमसीएक्‍स पर चांदी का रिकॉर्ड हाई प्राइस 2,54,174 रुपये प्रति किलो है, जो इसने 2025 के आखिरी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन छुआ था. इसके बाद इसके शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली. 1 जनवरी को चांदी टूटते हुए अब 2,33,850 रुपये पर आ गया है. इसके अलावा सोने की कीमत को देखें, तो ये अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर गुरुवार को 1,35,080 तक टूट गया

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

