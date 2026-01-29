scorecardresearch
 
Gold-Silver की कीमतों में जबरदस्त उछाल, सोना 1 लाख 76 हजार के पार... यहां चेक करें चांदी का रेट

गुरुवार 29 जनवरी को सोना और चांदी के भाव में फिर तेजी देखने को मिली है. आज 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) का भाव 1 लाख 76 हजार से ऊपर चला गया है, जबकि चांदी (999, प्रति किलो) भी 3 लाख 85 हजार के पार पहुंच गई है.

सोना-चांदी के दाम में भारी उछाल आया है. (Photo: AP)
सोना-चांदी के दाम में भारी उछाल आया है. (Photo: AP)

गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को सोना-चांदी की कीमतों फिर उछाल आया है. आज गोल्ड-सिल्वर के दाम काफी महंगे हुए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बुधवार, 28 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹150806 प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार, 29 जनवरी को ₹161327 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति किलो) की कीमत में 27 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

Gold-Silver Price Today, 29 January 2026: जानें सोना-चांदी के लेटेस्ट भाव

  शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 164635 176121 ₹11,486 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 163976 175416 ₹11,440 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 150806 161327 ₹10,521 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 123476 132091 ₹8,615 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 96312 103031 ₹6,719 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 358267 385933 ₹27,666 महंगी

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹163827 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹164635 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹361821 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹358267 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

