Glotis Share Crash: इस IPO ने दिया तगड़ा झटका... ₹129 का शेयर 84 पर लिस्ट, पैसे लगाने वाले हैरान

शेयर बाजार में तेजी की बीच आईपीओ मार्केट में भी बहार है. टाटा कैपिटल से लेकर एलजी तक के आईपीओ ओपन हो चुके हैं. इस बीच तमाम कंपनियां शेयर बाजार में डेब्यू भी कर रही हैं. इनमें कुछ निवेशकों के लिए फायदे का सौदा बनी हैं, तो कुछ ने एंट्री के साथ ही करारा झटका दिया है. ऐसी ही एक कंपनी है Glotis, जिसके शेयर मंगलवार को बाजार में लिस्ट हुए और पहले ही दिन पैसे लगाने वालों को तगड़ा नुकसान करा दिया. जी हां, इसका शेयर अपने इश्यू प्राइस 129 रुपये के मुकाबले सिर्फ 84 रुपये पर लिस्ट हुआ. इसके बाद निवेशकों में हड़कंप सा मचा है.
35% डिस्काउंट लेकर लिस्ट हुआ शेयर
ग्लोटिस आईपीओ बीते 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 1 अक्टूबर तक इसमें निवेशकों ने बोली लगाई थी. मंगलवार को इसके शेयरों का स्टॉक मार्केट डेब्यू हुआ, जो बेहद ही खराब रहा. लिस्ट होने के साथ ही ग्लोटिस शेयर ने पैसे लगाने वालों को हर शेयर 45 रुपये का घाटा करा दिया. दरअसल, कंपनी ने आईपीओ के लिए 120-129 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था और इसका शेयर 35% डिस्काउंट के साथ एनएसई पर 84 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं BSE पर ये 88 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो 32% डिस्काउंट दर्शाता है.
एक लॉट पर ₹5000 से ज्यादा का फटका
ग्लोटिस शेयरों के लिए बोली लगाने वाले निवेशकों को हुए घाटे का कैलकुलेशन करें, तो कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करते समय 114 शेयरों का लॉट साइट तय किया था और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से किसी भी निवेशक को कम से कम 14,706 रुपये का निवेश करना था. अब जिसका आईपीओ निकला होगा, तो 35% डिस्काउंट पर लिस्टिंग के साथ ही उसे सीधा 5,130 रुपये का घाटा हुआ होगा. इसके बाद उसके निवेश की वैल्यू घटकर 9,576 रुपये रह गई होगी.
IPO से जुटाए थे 307 करोड़ रुपये
गौरतलब है कि ग्लोटिस ने 307 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश किया था और इसके तहत 2,37,98,740 शेयरों के लिए बोली मांगी गई थी. इसमें 1,24,03,100 फ्रैश शेयर जारी किए गए थे, जिनकी वैल्यू 160 करोड़ रुपये थी, तो वहीं 1,13,95,640 शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बिक्री के लिए पेश किए गए थे और इनकी वैल्यू 147 करोड़ रुपये थी. इस इश्यू को निवेशकों का ठंडा रिस्पांस मिला था और ये कुल मिलाकर 3.05 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ था. QIB कैटेगरी (1.87 गुना), NII कैटेगरी (2.97%) और रिटेल कैटेगरी (1.42%) सब्सक्राइब्ड हुई थी.
क्या करती है कंपनी?
जून 2024 में स्थापित, चेन्नई स्थित ग्लोटिस एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी है, जो समुद्री, हवाई और सड़क परिवहन के जरिए लॉजिस्टिक्स सर्विस देती है. यह विभिन्न क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल कैपेसिटी के साथ माल की आवाजाही सुनिश्चित करती है. इसकी उम्मीद से बेकार लिस्टिंग से निवेशकों को निराशा हाथ लगी है.
(नोट- आईपीओ मार्केट में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)