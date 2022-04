Gautam Adani: एक और डील के करीब गौतम अडानी, इस विदेशी कंपनी का पूरा भारतीय कारोबार खरीदने का प्लान

भारत व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी (Gautam Adani) का अडानी समूह (Adani Group) दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी Holcim Group का पूरा भारतीय कारोबार खरीदने की तैयारी में है. अडानी समूह इसके लिए बातचीत शुरू कर चुका है और फाइनेंस का प्रबंध करने में लगा हुआ है. जल्दी ही इस संबंध में औपचारिक ऐलान किया जा सकता है.

हाल ही में सीमेंट कारोबार में उतरा अडानी समूह

खबरों में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि गौतम अडानी की कंपनी Holcim Group से अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cement) और एसीसी लिमिटेड (ACC Ltd) को खरीदना चाह रही है. अडानी समूह हाल ही में सीमेंट के कारोबार में उतरा है. इसके लिए समूह ने जून 2021 में अडानी सीमेंट लिमिटेड (Adani Cement Ltd) नाम से नई कंपनी बनाई थी. इसके अलावा समूह के पास पहले से ही अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड (Adani Cementation Ltd) नाम से एक सीमेंट कंपनी है. अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड गुजरात में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बना रही है.

Holcim का भारतीय कारोबार खरीदने से ये लाभ

अडानी समूह आक्रामक तरीके से अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. दूसरी ओर Holcim अपने कोर मार्केट पर फोकस करने के लिए भारतीय कारोबार बेचना चाह रही है. अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अभी भारतीय बाजार में Holcim दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड की संयुक्त क्षमता 66 मिलियन टन सालाना है. अगर अडानी समूह इन दोनों सीमेंट कंपनियों को खरीदता है, तो वह एक झटके में भारत जैसे महत्वपूर्ण बाजार में नंबर दो की हैसियत में आ जाएगा.

भारत में इतना पुराना Holcim का कारोबार

Holcim Group की कंपनियां पिछले 17 साल से भारत में कारोबार कर रही है. भारत में कंपनी के पास तीन प्रमुख ब्रांड हैं, जिनमें अंबुजा सीमेंट, एसीसी लिमिटेड और माइसेम (Mycem) शामिल हैं. इनमें से दो अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड शेयर बाजार में लिस्टेड हैं. Ambuja Cement में Holcim के पास 63.1 फीसदी हिस्सेदारी है. इसी तरह एसीसी लिमिटेड में Ambuja Cement की 50.05 फीसदी हिस्सेदारी है. एसीसी में Holcim की प्रत्यक्ष तौर पर भी 4.48 फीसदी हिस्सेदारी है.

Holcim से बिजनेस खरीदने की रेस में ये भी

Holcim Group का भारतीय कारोबार खरीदने के लिए अडानी समूह के अलावा जेएसडब्ल्यू (JSW) भी दिलचस्पी ले रही है. खबरों की मानें तो Holcim का भारतीय कारोबार खरीदने की रेस में अडानी समूह सबसे आगे है. हालांकि अभी तक इस बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है. सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि Holcim का भारतीय कारोबार खरीदने में अडानी के हाथ सफलता लग ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है.