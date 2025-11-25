scorecardresearch
 

Tribute To Dharmendra: 'ये दोस्ती हम नहीं...', गौतम अडानी ने ऐसे दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, जिंदल बोले- चला गया असली ही-मैन

Dharmendra Passes Away: 8 दिसंबर 1935 को जन्मे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोमवार को 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. बॉलीवुड से लेकर बिजनेस सेक्टर तक उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है.

बिजनेस सेक्टर की दिग्गज हस्तियों ने दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि (File Photo: ITG)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं (Dharmendra Passes Away) रहे. सोमवार को 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. करीब 300 फिल्मों में अभिनय करते हुए उन्होंने फैंस के दिल में अलग जगह बनाई. उनके निधन के बाद न सिर्फ सिनेमा जगत में शोक की लहर है, बल्कि बिजनेस सेक्टर के दिग्गज भी दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. गौतम अडानी से लेकर अनिल अग्रवाल और नवीन जिंदल तक ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. 

अगले महीने था जन्मदिन, उससे पहले कहा- अलविदा 
अपनी एक्टिंग की दम पर बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाले धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हो गया. अभिनेता कुछ समय से बीमार चल रहे थे और इसी महीने की शुरुआत में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें बीते 12 नवंबर को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया था, लेकिन अचानक सोमवार को उनके निधन की दुखद खबर आई. Bollywood He-Man के रूप में याद किए जाने वाले धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया. उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था और अगले महीने उनका जन्मदिन था, अभिनेता ने इससे पहले ही दुनिया को 'अलविदा' कह दिया. 

गौतम अडानी ने किया भावुक पोस्ट
फिल्म जगत से लेकर राजनीति जगत तक हर तरफ से धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया जा रहा है. बिजनेस सेक्टर भी दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहा है. अरबपति गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्स) पर एक भावुक पोस्ट करते हुए उन्हें याद किया. 

गौतम अडानी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आज भारतीय सिनेमा की रोशनी मंद पड़ रही है और मेरे बचपन का एक हिस्सा भी. हम धर्मेंद्र जी को इस दुनिया में मिस करेंगे, लेकिन स्क्रीन पर उनकी चमक हमेशा रहेगी.' अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने आगे लिखा, 'जब भी दोस्ती के फसाने कहे जाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे... जरूर याद आएगा. धरम पाजी, आपको विनम्र श्रद्धांजलि.'

'भारत ने असली He-Man खो दिया'
उद्योगपति नवीन जिंदल ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'भारत ने आज अपना असली ही-मैन खो दिया है. कई पीढ़ियां उन्हें यह बताते हुए बड़ी हुईं कि एक सच्चा जेंटलमैन कैसा दिखता है. धर्मेंद्र जी की विरासत हमेशा उनके निभाए गए हीरो की तरह ही रहेगी, जो हिम्मत, दया और ईमानदारी से भरे हुए थे. उनके परिवार और लाखों फैंस के प्रति दिल से संवेदना, लीजेंड्स याद नहीं रहते, उन्हें महसूस किया जाता है.'

अनिल अग्रवाल बोले- 'धर्मेंद्र रियल हीरो'
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अरबपति अनिल अग्रवाल ने भी दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया और उन्हें सच्चा हीरो बताते हुए श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, 'धर्मेंद्र हमारे समय के Real Hero थे.एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की चमकती दुनिया तक पहुंचने का उनका सफर हर उस इंसान की कहानी है, जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने पर भरोसा रखता है.'

