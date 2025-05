Zero Tariffs का मतलब क्या है? क्या बगैर टैक्स बिकेंगे अमेरिकी सामान, जानिए टैरिफ का असली गेम

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया था. उन्‍होंने भारत से टैरिफ डील को लेकर दावा किया कि India ने US की कई चीजों पर '0' टैरिफ लगाने का ऑफर दिया है. इतना ही नहीं, Apple के मालिक टिम कुक से बोला कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप भारत में एप्‍पल का प्रोडक्‍शन करें, क्‍योंकि यह देश पहले ही 'शून्‍य टैरिफ' का ऑफर दे रहा है. ऐसे में आप कहीं भी प्रोडक्‍शन करें कोई फर्क नहीं होगा.

Advertisement

गुरुवार को ट्रंप के इस दावे के कुछ देर बाद ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है. ये जटिल चर्चा है, जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी तय नहीं होता. किसी भी ट्रेड डील परस्‍पर लाभकारी होना चाहिए और दोनों देशों के लिए अच्‍छा होना चाहिए. अभी चर्चा चल रही है, इसपर कोई भी फैसला जल्‍दबाजी होगी.

इस तरह के बयान सामने आने के बाद अब ये चर्चा हो रही है कि अगर सच में Zero Tariff लागू होगा तो क्‍या सभी आयात-निर्यात पर टैक्‍स खत्‍म हो जाएगा या फिर इसमें भी कोई पेंच है. आइए समझते हैं शून्‍य टैरिफ का मैथ क्‍या है...

Zero Tariff का क्‍या मतलब है?

शून्‍य टैरिफ का मतलब है कि किसी भी देश के बीच व्‍यापार में आयात या निर्यात होने वाले सामान पर कोई भी सीमा शुल्‍क (Customs Duty) या टैक्‍स नहीं लगाया जाता है. अगर भारत-अमेरिका के बीच 'Zero Tariff' डील लागू होता है, तो इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच कोई एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ लागू नहीं होगा. हालांकि एवरेज टैरिफ बना रहेगा.

Advertisement

भारत-अमेरिका के बीच सभी टैक्स 0 होंगे?

अगर '0 टैरिफ' का नियम लागू होता है तो भी ऐसा लगता नहीं है, क्‍योंकि भारत और अमेरिका के बीच 'zero for zero tariff' की चर्चा कुछ खास सामानों जैसे- स्टील, ऑटो पार्ट्स, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए है. सभी सामनों पर 'शून्‍य टैरिफ' नहीं हो सकता है, क्‍योंकि दोनों देशों के बीच रेसिप्रोकल सिस्‍टम लागू होगा. ऐसे में चुनिंदा सामानों पर ही टैरिफ हटाने की चर्चा होगी. यह सीमित मात्रा और कुछ खास चीजों पर ही हो सकता है.

अभी दोनों देशों के बीच चल रही चर्चा

भारत और अमेरिका के बीच अभी टैरिफ को लेकर चर्चा चल रही है. व्‍यापार डील जल्‍द पूरा होने की उम्‍मीद है. कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कुछ समानों पर अपने टैरिफ को कम कर सकता है. भारत ने स्टील, ऑटो पार्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्‍टर्स पर टैरिफ को कम कर सकता है.

अभी कितना अमेरिका-भारत के बीच टैरिफ?

ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया था, जिसे कुछ दिन बाद 90 दिनों के लिए रोक दिया. अमेरिका दावा है कि भारत US पर औसतन 52 फीसदी का टैरिफ लगाता है. अमेरिका का एवरेज टैरिफ रेट भारत से आयात पर 2.2 फीसदी है. वहीं भारत का एवरेज टैरिफ रेट अमेरिकी सामनों पर 10% है.