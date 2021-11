इस क्रिप्टोकरेंसी में आज 17 फीसदी की तेजी, जानें बाकियों का हाल

Cryptocurrency Price 29th Nov 2021: मोदी सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर सख्ती के लिए एक बिल संसद में पेश करने जा रही है. इस खबर के आने के बाद पिछले हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी में भारी गिरावट आई थी. इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी में मिलाजुला रुख दिख रहा है. सैंड, Ethereum जैसे कॉइन हरे निशान में हैं, जबकि भारत में बिटकॉइन सहित कई क्रिप्टोकरेंसी में उतार-चढ़ाव दिख रहा है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिटकॉइन में अच्छी तेजी है.

भारतीय एक्सचेंज wazirx.com के मुताबिक सोमवार सुबह 11 बजे के आसपास Ethereum (ETH) में करीब 1 फीसदी की तेजी, सैंड (SAND) में 17 फीसदी, माना में 7.27 फीसदी, सीएचआर में 10 फीसदी और ईएनजे में 8 फीसदी की तेजी दिख रही थी.

दूसरी तरफ, बिटकॉइन (Bitcoin) आधा फीसदी से भी कम की मामूली गिरावट थी. इसी तरह, Shiba Inu(SHIB) करीब 3 फीसदी की गिरावट, यूएसडीटी करीब 5 फीसदी, डॉजकॉइन 2 फीसदी, ईजे 3 फीसदी, पीएनटी 23 फीसदी और टीआरएक्स करीब 0.36 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये रहा हाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिटकॉइन करीब 6 फीसदी की तेजी के साथ 57,497.87 डॉलर के आसपास और Ethereum करीब 7 फीसदी की तेजी के साथ 4,338.89 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था.

पिछले दो दिन में आई थी भारी गिरावट

गौरतलब है कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है. ऐसी खबरें आते ही पिछले हफ्ते मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी धड़ाम हो गईं. ज्यादातर में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई. इसके बाद बुधवार को भी भारतीय एक्सचेजों पर क्रिप्टोकरेंसीज में भारी गिरावट देखी गई.

खबर है कि सभी क्रिप्टोकरेंसी पर सख्ती के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) लाएगी.