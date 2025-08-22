TAX का खेल! ऑल्टो-क्रेटा से लेकर फॉर्चूनर तक, GST घटने से इतनी सस्ती हो जाएंगी ये कारें

फिलहाल टैक्स की चर्चा खूब हो रही है, खासकर GST की. क्योंकि सरकार ने GST में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. कहा जा रहा है कि दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है. दरअसल, फेस्टिव सीजन के दौरान देश में कारों की खूब बिक्री होती है. एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए कार खरीदना किसी सपने के सच होने जैसा होता है. ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो दिवाली तक इंतजार कर सकते हैं.
फिलहाल में देश में कार पर कम से कम 28% जीएसटी का प्रावधान है. इसके अलावा 4 मीटर से लंबी कारों पर कंपनसेशन सेस भी वसूला जाता है. देश में TAX का ऐसा प्रावधान है कि आप जितनी बड़ी और लग्जरी कार लेंगे, उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा. लग्जरी कारों पर तो करीब 80 फीसदी तक चुकाना पड़ता है, यानी जितनी कार की कीमत है, उतना ही अलग से टैक्स और RTO में लग जाता है.
आज हम आपको भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली चार गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताएंगे. एक कार पर कंपनी की लागत के बाद जीएसटी (Goods and Services Tax), कंपनसेशन सेस, रोड टैक्स, फास्टैग, रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस के बाद On Road कीमत तय होती है.
1. Maruti Suzuki Alto K10
भारत में ये एंट्री लेवल कार है, और करीब 3 दशक तक मध्यवर्गीय परिवार की यह पहली कार और पहली पसंद रही है. ऑल्टो एक पेट्रोल कार है, जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम और इंजन क्षमता 1200 सीसी से कम है, इसलिए इसे छोटी कारों की कैटेगरी में रखा जाता है.
दिल्ली में Maruti Suzuki Alto K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.23 लाख रुपये है. इसमें 29% टैक्स यानी 1.22 लाख रुपये जुड़ते हैं. इस कार पर 28 फीसदी जीएसटी (14% CGST+ 14% SGST) लगता है, और 1 फीसदी Compensation Cess लगता है. इस तरह से टोटल 29 फीसदी टैक्स बनता है. अगर GST घटकर 18% हो जाए तो ग्राहक को Alto खरीदारी पर करीब 30,000 रुपये बचेगा.
एक्स-शोरूम कीमत- ₹4.23 लाख
कार की कीमत (कंपनी प्राइस)- ₹3.27 लाख
जीएसटी (28%)- ₹92531.25
सेस (1%)- ₹3200
कुल जीएसटी + सेस = ₹92,531 + ₹3200= ₹95731
रोड टैक्स राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, और यह एक्स-शोरूम मूल्य, इंजन क्षमता और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है. रोड टैक्स आमतौर पर एक्स-शोरूम प्राइस पर 5-15% के बीच होता है, जो राज्य के आधार पर बदलता है.
ऑल्टो K10 पर RTO- ₹36,440
इंश्योरेंस- ₹25,251
FASTag- ₹850
सबकुछ जोड़कर दिल्ली में ऑल्टो K10 की ऑन रोड प्राइस करीब 4,85,541 रुपये है.
कुल ऑन-रोड प्राइस: ₹3,27,269 + ₹95731 + ₹36440 + ₹25251 + ₹850= ₹4,85,541 (लगभग)
कुल टैक्स और शुल्क: ₹95731 (जीएसटी + सेस) + ₹36440 (RTO) + ₹25251 (इंश्योरेंस)= ₹1,57,420 (कार की लागत प्राइस पर 45-47% टैक्स और अन्य चार्ज)
2. Hyundai Creta
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से ये एक है. Hyundai Creta एक मिड-साइज SUV है. सभी SUV पर 28% जीएसटी लागू होता है.
इस कार पर कंपनसेशन सेस भी 22% अतिरिक्त लगेगा. इससे कुल टैक्स 28% + 22%= 50% हो जाता है.
दिल्ली में Creta E 1.5 Petrol (बेस मॉडल) का एक्स-शोरूम कीमत ₹11,10,900 है. जिसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, बिना जीएसटी यानी कंपनी कोस्ट करीब 740600 रुपये है.
कार की लागत (कंपनी)- ₹740600
कुल जीएसटी (28%) + सेस (22%) = ₹370300
RTO- ₹1,21,390
इंश्योरेंस- ₹47,849
अन्य चार्ज- ₹12,159
इस तरह से दिल्ली में Creta E 1.5 Petrol की On Road Price करीब ₹12,92,298 है. जबकि कंपनी से बनकर ये कार केवल ₹740600 में तैयार हो गई थी.
कुल टैक्स और शुल्क: ₹370300 (जीएसटी + सेस) + ₹1,21,390 (रोड टैक्स) + ₹47,849 (इंश्योरेंस)+ 12,159 (अन्य)= ₹551698 (टैक्स और अन्य चार्ज करीब 75% कार की लागत के मुकाबले). अगर GST घटकर 18% हो जाए तो ग्राहकों को करीब 53,000 रुपये बचेगा.
3. Scorpio N Z2 Petrol MT 7 STR (ESP)
Mahindra Scorpio N Z2 एक मिड-साइज SUV है. Mahindra Scorpio जैसी मिड-साइज SUV पर 28 फीसजी जीएसटी के बाद 22% अतिरिक्त सेस लागू होता है, जिससे कुल टैक्स 28% + 22%= 50% हो जाता है. Mahindra Scorpio N Z2 (बेस मॉडल) का एक्स-शोरूम मूल्य दिल्ली में ₹13,99,200 लाख है.
कार की लागत- ₹932800
कुल जीएसटी (28%) + सेस (22%)= ₹466400
RTO- ₹1,51,920
इंश्योरेंस- ₹85,409
अन्य चार्ज- ₹14492
कुल टैक्स और शुल्क: ₹466400 (जीएसटी + सेस) + ₹1,51,920 (रोड टैक्स) + ₹85,409 (इंश्योरेंस)+ ₹14492 (अन्य) = ₹718221 (कार की लागत से करीब 78 फीसदी). Mahindra Scorpio N Z2 की दिल्ली में ऑन रोड प्राइस करीब ₹16,22,797 है. अगर GST घटकर 18% हो जाए तो ग्राहकों को इस कार की खरीदारी पर करीब 67000 रुपये बचेगा.
4. Toyota Fortuner
Toyota Fortuner एक प्रीमियम फुल-साइज SUV है. इस पर छोटी कारों या मिड-साइज SUV से अधिक टैक्स लागू होता है. दिल्ली में Toyota Fortuner 4X2 AT (Petrol) की एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹36,05,000 है, और ऑन रोड प्राइस ₹41,80,664 है.
कार की लागत- ₹2403333
कुल जीएसटी (28%) + सेस (22%)= ₹1201666
RTO- ₹3,60,500
इंश्योरेंस- ₹1,78,714
अन्य चार्ज- ₹36,450
कुल टैक्स और शुल्क: ₹1201666 (जीएसटी + सेस) + ₹3,60,500 (रोड टैक्स) + ₹1,78,714 (इंश्योरेंस)+ ₹36,450 (अन्य) = ₹1777330 (कार की लागत से करीब 74 फीसदी). अगर GST घटकर 18% हो जाए तो ग्राहकों को इस कार की खरीदारी पर करीब 1.61 लाख रुपये बचेगा.