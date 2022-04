'जुगाड़' F1 रेस कार से डेयरी कारोबार, आनंद महिंद्रा बोले- मुझे इस बंदे से मिलना है

अक्सर जब सड़क पर इस तरह की जुगाड़ गाड़ियां गुजरती हैं, तो राह चलते लोगों की नजरें इस पर टिक जाती हैं. उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने शुक्रवार को एक मजेदार वीडियो शेयर की है.

आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो शेयर की है, वो एक जुगाड़ गाड़ी की है. उसका लुक F1 रेस कार जैसा है. ड्राइवर भी उसी अंदाज में इस गाड़ी को स्पीड से चला रहा है, जिस तरह से F1 ड्राइवर चलाता है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, 'ये जो गाड़ी है, मुझे लगता है कि ये सड़क नियमों का पूरा पालन नहीं करता होगा. लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका जुनून ये सब करवाता होगा. लंबे समय बाद ऐसी अच्छी चीजें देखने को मिली हैं. मैं इस सड़क योद्धा (Road Warrior) से मिलना चाहता हूं.'

जुगाड़ कार का लुक बेहतरीन

Anand Mahindra ने इस जुगाड़ F1 रेसर से मिलने की इच्छा जताई है. दरअसल वीडियो में युवक F1 रेस जैसी कार को सड़क पर तेजी से चला रहा है. कार बिल्कुल F1 रेसर जैसी है, जिसके आगे दो बड़े-बड़े पहिये हैं और पीछे एक पहिया है.

हालांकि देखने वालों के लिए ये वीडियो इसलिए मजेदार है कि युवक इस F1 रेस जुगाड़ गाड़ी से डेयरी का कारोबार करता है. यानी वो इस वाहन से दूध की सप्लाई करता है, जो आपको वीडियो में आसानी से दिख जाएगा. वाहन में दूध के कई कंटेनर रखे हुए हैं.

I’m not sure his vehicle meets road regulations, but I hope his passion for wheels remains unregulated…This is the coolest thing I’ve seen in a long while. I want to meet this road warrior… https://t.co/lZbDnge7mo