क्या हैं Entrepreneurship के असली मायने? Anand Mahindra ने Ukraine के लोगों से सीखा

आनंद महिंद्रा अपने सोशल मीडिया हैंडल (Anand Mahindra Twitter Handel) पर कई अनोखी बातें शेयर करते हैं. लेकिन रूस के साथ युद्धरत यूक्रेन के लोगों ने उन्हें Entrepreneurship के असली मायने सिखाए हैं. आप भी जानें क्या है ये पूरा मामला..

महिंद्रा ने शेयर की ये खबर...

आनंद महिंद्रा ने अपनी एक पोस्ट (Anand Mahindra Tweet)में यूक्रेन के द कीव इंडिपेंडेंट की खबर शेयर की है. इस खबर में लिखा है कि 24 फरवरी के बाद यूक्रेन में 10,455 उद्यमियों (Entrepreneurs) ने 1,200 नई कंपनियां रजिस्टर की हैं. इस खबर में ओपनडेटाबॉट की ओर से बताया गया है कि रूस के साथ युद्ध (Russia-Ukraine War) शुरू होने के बाद पहले हफ्ते में कोई नया बिजनेस शुरू नहीं हुआ. बल्कि बाद में जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्विस शुरू हुई, नई रजिस्टर होने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी.

गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध 24 फरवरी 2022 से ही शुरू हुआ है.

Entrepreneurship के असली मायने...

इस खबर को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने Entrepreneurship के असली मायने बताए. उन्होंने लिखा, 'युद्ध के इस कठिन समय में भी इतनी आशा और उम्मीद होना, इस पर विश्वास करना कठिन है. लेकिन ये दिखाता है कि उद्यमशील होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि ये जिंदगी में पॉजिटिव रहने के बारे में भी सिखाता है.'

Hard to believe that such optimism is thriving in that state of siege. But this shows that entrepreneurship is not just about wanting to make money; it’s about being life-positive. https://t.co/9ICYJZnjvT — anand mahindra (@anandmahindra) May 4, 2022

हालांकि आनंद महिंद्रा की इस पोस्ट पर लोगों की अगल-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली.

Need to keep working & make money might seem like a distant priority given atrocities that r coming to light from war. But it is a huge issue.But there r challenges.I basically think these numbers r meaningless.economy could contract by 40-50% dis year due to Russia's invasion. pic.twitter.com/jJ9aqWhXhP — Manoj K Jha aka Manu 😷 (@manojgjha) May 4, 2022

More likely a means of survival or becoming independent as most government sector or dependent organisations have either been destroyed in bombing or have a bleak future under Russia. In any case they showed courage and determination with a impossible is nothing attitude. Bravo. — Nandi Holding (@DaVinciAvatar) May 4, 2022

वे अपनी सरकार और प्रधानमंत्री को कोसने और नित नई माँगे करने के बजाय ,युद्ध समाप्त होते ही अपने देश के पुनर्निर्माण में जुट जाने की उनकी (1/2) — Pramod Tiwari (@Pramod_Tiwari47) May 4, 2022

