'आपके साथ घाटा... फिर भी बिजनेस कर रहे, 25% तो बहुत कम है', ट्रंप ने लेटर में जापान-कोरिया को क्या लिखा?

अमेरिका की ओर से कई देशों को टैरिफ लेटर (US Tariff Letter) भेज दिए गए हैं, जिन पर बीते सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साइन किए थे. इस लिस्ट में 12 देश शामिल बताए जा रहे थे और इनमें सबसे पहले टैरिफ का बम जापान और कोरिया पर फूटा है. इन दोनों ही देशों पर 25% Tariff लगाया गया है. जापान पर ये भारी-भरकम टैरिफ लगाने जाने का सीधा असर डॉलर पर देखने को मिला है और अमेरिकी करेंसी में तेज उछाल (US Dollar Rise) देखने को मिला है. आइए विस्तार से जानते हैं कि ट्रंप ने जापान और कोरिया को भेजे गए इन टैरिफ लेटर में आखिर क्या-क्या लिखा है?

टैरिफ के ऐलान से डॉलर उछला

सबसे पहले ट्रंप टैरिफ के तत्काल प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे ही Donald Trump की ओर से जापान और साउथ कोरिया पर टैरिफ (US Tariff On Japan Or Korea) का ऐलान किया गया, तो अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अचानक डॉलर में तेज उछाल आ गया. ट्रंप द्वारा जापान पर 25% टैरिफ की घोषणा के बाद जापानी करेंसी येन (Yen) के मुकाबले डॉलर (US Dollar) 0.95% की बढ़त के साथ 145.95 पर पहुंच गया.

व्यापार घाटे के बावजूद कर रहे साथ काम

बात करें दोनों देशों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजे गए टैरिफ लेटर के बारे में, तो जापानी प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, 'प्रिय प्रधानमंत्री, मेरे लिए आपको यह पत्र भेजना बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि यह हमारे व्यापारिक संबंधों की मजबूती और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है. इसके साथ ही हमारे द्वारा भेजा गया यह पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि US की ओर से आपके देश के साथ व्यापार घाटा होने के बावजूद मिलकर काम करना जारी रखा गया है. हमने आपके साथ अब ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष व्यापार के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है.'

Advertisement

1 अगस्त लागू, ट्रंप बोले- 25% काफी कम

ट्रंप के इस टैरिफ लेटर के मुताबिक, जापान पर नया टैरिफ अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगा. इसमें आगे लिखा है कि 1 अगस्त 2025 से हम जापान को अमेरिका में भेजे जाने वाले किसी भी और सभी तरह के जापानी उत्पादों पर सिर्फ 25% का ही टैरिफ वसूलेंगे, जो सभी क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा.

इसके साथ ही Trump ने लेटर में आगे कहा है कि जो 25 फीसदी का टैरिफ जापान पर लगाया गया है, वह आंकड़ा आपके साथ हमारे व्यापार घाटे की असमानता को खत्म करने के लिए जरूरी संख्या से बहुत कम है.

इसलिए, हम आपको दुनिया के नंबर एक बाजार, अमेरिका की असाधारण अर्थव्यवस्था (US Economy) में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं.





अमेरिका में बनाएं सामान, तो No-Tariff

जापान की तरह ही 25 फीसदी का टैरिफ ट्रंप की ओर से साउथ कोरिया पर (US Tariff On South Korea) लगाया गया है और राष्ट्रपति ली जे-म्यांग को भेजे गए टैरिफ लेटर में भी जापान की तरह ही लिखा गया है. इन दोनों ही देशों को लेटर में एक और बात साफ की गई है कि अगर कोरिया और जापान की कंपनिया अमेरिका के भीतर अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला करती हैं, तो कोई टैरिफ नहीं लागू होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थानीय विनिर्माण के लिए शीघ्र मंजूरी का वादा भी किया है.

---- समाप्त ----