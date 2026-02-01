शेयर बाजार में रविवार, बजट के दिन शेयर बाजार दिनभर हिचकोले खाता रहा. इंट्राडे के दौरान बजट में सिर्फ हुए एक ऐलान के कारण सेंसेक्स करीब 24000 अंक टूटकर 80,500 के नीचे आ गया. वहीं निफ्टी50 750 अंक गिर गया और 25,500 के नीचे आ गया था.
हालांकि दोपहर दो बजे तक शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिली. सेंसेक्स करीब 1 फीसदी या 780 अंक टूटकर 81,491.33 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 1 फीसदी या 250 अंक गिरकर 25,092 पर था. आइए जानते हैं शेयर बाजार में अचानक क्यों गिरावट आई और बाद में रिकवरी कैसे हुई?
अचानक क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?
शेयर बाजार में अचानक आई बड़ी गिरावट की वजह STT में बढ़ोतरी को माना जा रहा है. बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala) ने फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करने वाले निवेशकों को बड़ा झटका देते हुए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ा दिया. फ्यूचर के लिए STT को 0.025 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया. वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एसटीटी 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 कर दिया है. पिछले साल की इसी टैक्स में इजाफा किया गया था.
इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम हो गए. जबकि इससे पहले शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखी जा रही थी. लेकिन जैसे ही STT बढ़ोतरी का ऐलान हुआ शेयर बाजार में हाहाकार मच गया. झटके में निवेशकों के 8 लाख करोड़ भी खत्म हो गए.
इतनी बड़ी गिरावट के बाद कैसे हुई रिकवरी
थोड़ी गिरावट के बाद रिकवरी आई. क्योंकि बजट में कुछ सेक्टर्स के लिए खास ऐलान किया गया. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट के लिए बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद इंफ्रा से जु़ड़े शेयरों में खरीदारी बढ़ी. घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई चीजों को छूट दी गई, जिसके बाद इन कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी हुई. इसके अलावा, MSME उद्योग को 10 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव रखा गया. वहीं AI सपोर्ट के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं.टेक्सटाइल सेक्टर को भी बूस्ट देने की बात कही गई है.
बाजार को सोमवार का इंतजार
अचानक जब इतनी बड़ी गिरावट आई तो कुछ लार्ज कैप कंपनियों के शेयर के दाम टूट गए, जिसके बाद निवेशकों ने इन शेयरों पर निचले स्तर से दांव लगाया और बाजार में रिकवरी आई. हालांकि अभी भी शेयर बाजार दबाव में दिखाई दे रहा है और सोमवार का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सोमवार को विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में एंट्री ले सकते हैं.
अभी सेंसेक्स 771 अंक टूटकर 81,498.07 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 277 अंक गिरकर 25092 लेवल पर बना हुआ है. वहीं निफ्टी बैंक में 750 अंकों की गिरावट आई है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)