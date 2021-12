Budget: बजट पर आज महामंथन, जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को एक अहम बैठक करने जा रही हैं. इसमें वह कई नामी-गिरामी अर्थशास्त्रियों के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट पर मंथन करेंगी. अगले बजट में सरकार को कोविड-19 संकट से उबर रही अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने, महंगाई नियंत्रित रखने, राजकोषीय घाटे को संतुलित रखने, किसानों के कल्याण के साथ-साथ रोज़गार सृजन जैसे लक्ष्य साधने हैं. वहीं ओमिक्रोन के संकट को भी ध्यान में रखना है.

वित्त मंत्रालय ने किया ट्वीट

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है,‘ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 22 दिसंबर 2021 को दोपहर में नामी-गिरामी इकोनॉमिस्ट के साथ बजट-पूर्व चर्चा की अध्यक्षता करेंगी. ये बैठक वर्चुअल तरीके से होगी.’

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman will chair Pre-Budget consultations with prominent economists tomorrow afternoon, 22nd December 2021, in New Delhi in connection with the forthcoming General Budget 2022-23. The meetings are being held virtually.