scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

भारत की इकोनॉमी में कितना दम? आज इकोनॉमिक सर्वे में खुलेगा राज, जानें कहां देखें लाइव

संसद में आज सुबह 11 बजे इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो भारत की अर्थव्‍यवस्‍था का लेखा-जोखा पेश करेगी और यह संकेत देगी कि इस बार के बजट का फोकस क्‍या होना चाहिए?

Advertisement
X
इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट. (Photo: File/ITG)
इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट. (Photo: File/ITG)

संसद बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और 29 जनवरी यानी आज इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट 2026 पेश होने जा रही है. यह रिपोर्ट भारत की इकोनॉमी का लेखा-जोखा दिखाएगी और यह बताएगी कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था कितनी मजबूत है. इसके तीन दिन बाद बजट पेश किया जाएगा. 

इतिहास में यह पहली बार है कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 9वां बजट होगा. इस बजट में सरकार भारत के विकास के लिए रोडमैप पेश करेगी. वहीं अलग-अलग कैटेगी और क्‍लास के लिए छूट का ऐलान भी किया जा सकता है. 

आमतौर पर बजट से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले ही यह काम किया जा रहा है. आर्थिक सर्वेक्षण 2026   इस साल 29 जनवरी, गुरुवार को सुबह 11 बजे पेश किया जा रहा है. संसद के दोनों सदनों में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) इस सर्वेक्षण को पेश करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Economic Survey
क्या होता है Economic Survey?
India EU FTA
सस्‍ती कार, निवेश और लाखों नौकरियां... India-EU डील से होंगे ये 10 बड़े फायदे
Indian Economy
Indian Economy के लिए गुड न्यूज
India Germany defence ties
इस चीज के लिए चीन-US लड़ते रहे... भारत ने झटके में जर्मनी से कर ली डील!
Indian Economy: Trump Tariff के बीच World Bank का भरोसा

 क्‍या होता है इकोनॉमिक सर्वे? 
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) सरकार की वह रिपोर्ट होती है, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और आगे की दिशा के बारे में विस्‍तार से आकलन किया गया होता है.  इसमें विकास के संकेतकों, महंगाई के अनुमान और देश की नौकरियों, व्यापार और वित्तीय सेहत के बारे में भी जानकारी दी गई होती है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को हर साल केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टीम तैयार करती है. इस रिपोर्ट को केंद्रीय बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले संसद में रखा जाता है. 

Advertisement

बजट से पहले क्‍यों होता है इकोनॉमिक सर्वे
आर्थिक सर्वेक्षण में देश के एक साल के दौरान किए गए काम और उससे होने वाले लाभ का लेखा-जोखा होता है. साथ ही देश की अर्थव्‍यवस्‍था किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, इसकी भी जानकारी होती है. इससे बजट का बेसलाइन और रोडमैप दिखाई देता है. इसमें  मौजूदा वित्त वर्ष की GDP ग्रोथ, महंगाई, रोजगार, निर्यात-आयात, राजकोषीय स्थिति, अलग-अलग सेक्टर (कृषि, उद्योग, सेवाएं) की हालत पर भी अपडेट जानकारी और डाटा होता है. 

कबतक चलेगा बजट सत्र 
इस साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण से की गई. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस महीने की शुरुआत में एक पोस्ट में बताया था कि यह सत्र 2 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा. 

कहां देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 
आप यूट्यूब पर सरकार के Sansad TV चैनल या DoorDarshan TV चैनलों पर इकोनॉमिक सर्वे को लाइव देख सकते हैं. Union Budget की वेबसाइट (indiabudget.gov.in) पर भी इसकी जानकारी ली जा सकती है, वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज और प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर भी अपडेट दिखाई देगा. इसकी पीडीएफ भी पीआईबी की अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है . 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement