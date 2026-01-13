scorecardresearch
 
'यु्द्ध' जैसे वैश्विक हालात! भारत भी बढ़ा सकता है रक्षा बजट, इन कंपनियों को फायदा

Budget Stocks: वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे अगले बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद है. क्योंकि वैश्विक हालात ठीक नहीं है. सभी देश रक्षा बजट पर फोकस कर रहे हैं.

बजट के लिए टॉप डिफेंस पिक्स. (Photo: ITG)
बजट में किस सेक्टर पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस होगा, अभी से इसपर चर्चा हो रही है. वैसे जिस तरह के वैश्विक हालात हैं, उसे देखते हुए रक्षा बजट इस बार भी बढ़ सकता है. तमाम बड़े ब्रोकरेज इसके संकेत दे रहे हैं. 

दरअसल, ब्रोकरेज फर्म निर्मल बंग (Nirmal Bang) का कहना है कि भारत सरकार द्वारा रक्षा बजट आवंटन लगातार बढ़ाया जा रहा है, और आने वाले बजट में यह और बढ़ने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से रणनीतिक सुरक्षा आवश्यकताओं, हाल की सैन्य कार्रवाइयों से मिली सीख और घरेलू रक्षा प्रोडक्शन को मजबूत करने पर केंद्रित है. साथ ही सरकार डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी काम कर रही है. 

Nirmal Bang के अनुसार हथियार खरीदारी, घेरलू डिफेंस प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के तहत रक्षा बजट को बढ़ाया जा सकता है.  
रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. रक्षा बजट में आवंटन बढ़ने से इस सेक्टर की कंपनियों को फायदा होगा. 

Nirmal Bang का कहना है कि बजट और सरकार की रक्षा नीति को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने कुछ स्टॉक्स के नाम सुझाए हैं, जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं. 

Hindustan Aeronautics Ltd (HAL): यह सरकारी कंपनी एयरक्राफ्ट निर्माण में मशहूर है. इस कंपनी का शेयर 6 महीने में करीब 10 फीसदी टूटा है, जबकि एक साल में शेयर करीब 17 फीसदी चढ़ा है.
 
BEML Ltd: यह रक्षा और रेल उपकरण बनाने वाली कंपनी है. फिलहाल इस कंपनी के शेयर दबाव में हैं. पिछले 6 महीने में शेयर करीब 23 फीसदी टूट चुके हैं.

Data Patterns और Solar Industries जैसे रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसिस्टम सप्लायर्स हैं. Data Patterns के शेयर पिछले एक साल में करीब 24 फीसदी भागा है. जबकि Solar Industries के शेयर ने पिछले एक साल में 40 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है.

विश्लेषकों का मानना है कि इन कंपनियों को आने वाले तिमाहियों में मजबूत प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, खासकर अगर QRSAM (Quick Reaction Surface-to-Air Missile) जैसे बड़े डिफेंस ऑर्डर चौथी तिमाही में आते हैं.

हालांकि HAL को लेकर रिपोर्ट है कि GE404-IN इंजन की आपूर्ति में देरी जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बदले में AL-31FP और RD-33 इंजनों की डिलीवरी इस प्रभाव को संतुलित कर सकती है.

ब्रोकरेज की रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर के तौर पर Astra Microwave Products और Data Patterns देश के बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे भारतीय रक्षा विनिर्माण का हिस्सा बढ़ रहा है.
 

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

