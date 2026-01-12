scorecardresearch
 
Budget 2026: हो गया कन्फर्म... लोकसभा अध्यक्ष बोले- रविवार के दिन ही पेश होगा देश का बजट

Budget Date Confirms: इस बार बजट रविवार को पेश होगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से इसकी पुष्टि की गई है. 2026 में 1 फरवरी की तारीख साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन पड़ने पर इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी.

1 फरवरी को रविवार के दिन पेश होगा बजट (File Photo: ITG)
1 फरवरी को रविवार के दिन पेश होगा बजट (File Photo: ITG)

देश का आम बजट (Union Budget 2026) पेश होने का समय नजदीक आ रहा है और इसे लेकर बीते कुछ दिनों से जारी कन्फ्यूजन भी आखिरकार दूर हो गया है. जी हां, अब तक बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ये Budget Date रविवार के दिन पड़ रही है. ऐसे में कई तरह की अटकलें जारी थीं कि क्या छुट्टी वाले दिन बजट पेश होगा? अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए पुष्टि (Om Birla Confirms) कर दी है, बजट रविवार के दिन (Budget On Sunday) ही पेश किया जाएगा. 

28 जनवरी से Budget Session 
1 फरवरी को इस बार रविवार होने के चलते जारी अनिश्चितत अब खत्म हो गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) रविवार 1 फरवरी को Union Budget 2026 पेश करने वाली हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक, बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा. इसके अलावा संसद का बजट सत्र (Budget Session) 28 जनवरी से शुरू होगा.

ये है बजट सत्र का पूरा शेड्यूल
संसदीय कार्य संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए एक अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर शेयर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा. इसका पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा. इसके बाद संसद Budget Session का दूसरा चरण 9 मार्च को होगी, जो 2 अप्रैल को खत्म होगा.

30 जनवरी को आएगा इकोनॉमिक सर्वे
28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत होने के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते संसद 29 जनवरी चलेगी, जबकि दोनों सदनों की बैठक 30 जनवरी को निर्धारित है. इसी दिन देश का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey Of India) पेश किए जाने की उम्मीद है. 1 फरवरी को Budget पेश होने से पहले 31 जनवरी को लोकसभा-राज्यसभा की बैठक नहीं होगी. 

अधिकारियों ने बताया कि संसद आमतौर पर शुक्रवार को स्थगित होती है. वहीं इस बार 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और उसके बाद के सप्ताहिक अवकाश के कारण सत्र एक दिन पहले समाप्त हो सकता है.

