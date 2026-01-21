scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

शादीशुदा को लेकर अगर बजट में सरकार ने उठा लिया ये कदम, फिर खेल ही हो जाएगा!

Joint Taxation: मौजूदा टैक्स सिस्टम खामी के तौर देखें तो अगर परिवार में एक ही व्यक्ति कमाता है, तो दूसरे जीवनसाथी पति हो या पत्नी की बेसिक टैक्स छूट बेकार चली जाती है.

Advertisement
X
बजट में विवाहित को लेकर ऐलान संभव. (Photo: Getty)
बजट में विवाहित को लेकर ऐलान संभव. (Photo: Getty)

बजट (Budget 20260 पेश होने में अब चंद दिन बचे हैं, बजट से हर वर्ग को छूट की उम्मीद रहती है. पिछले बजट में सरकार ने आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाकर सबको चौंका दिया था. अब कहा जा रहा है कि सरकार इस बजट में जॉइंट टैक्सेशन (Joint Taxation) की सुविधा पर विचार कर सकती है.

सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जॉइंट टैक्सेशन (Joint Taxation) की व्यवस्था है क्या? मुख्यतौर पर यह शादीशुदा यानी विवाहित को आयकर में छूट के लिए अलग से प्रावधान होता है. अगर सरकार बजट में इसपर फैसला लेती है तो यह भारत की टैक्स प्रणाली में दशकों का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा.

दरअसल, फिलहाल भारत में टैक्स व्यवस्था व्यक्ति आधारित है, न कि परिवार आधारित. यानी पति-पत्नी दोनों अलग-अलग PAN से अलग-अलग स्लैब में आयकर रिटर्न भरते हैं और टैक्स देते हैं. यानी एक परिवार के तौर पर टैक्स में कोई सीधा फायदा नहीं मिलता है.

सम्बंधित ख़बरें

75 साल पुरानी परंपरा... क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? बजट से एक दिन पहले होता है पेश
Nirmala Sitharaman
बजट में खत्म हो जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम? सैलरी वालों की हो सकती है बल्ले-बल्ले
Budget 2026
बजट से पहले जान लीजिए इन शब्दों का मतलब, आसानी से समझ पाएंगे पूरी स्पीच
बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को हैं उम्मीदें
सस्ता घर, कम EMI... बजट 2026 से क्या हैं मिडिल क्लास और एक्सपर्ट्स की मांगें
Smartphone Price
1 फरवरी के बाद सस्ते होंगे स्मार्टफोन? क्या कहते हैं कंपनियों के हेड

शादीशुदा को बजट में मिलेगा तोहफा?

जानकार बताते हैं कि इसमें बदलाव यानी राहत की जरूरत है. क्योंकि मौजूदा सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यह है कि अगर परिवार में एक ही व्यक्ति कमाता है, तो दूसरे जीवनसाथी पति या पत्नी की बेसिक टैक्स छूट बेकार चली जाती है. नतीजा यह होता है कि एक ही आय पर परिवार को जरूरत से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है.

Advertisement

इसका सबसे ज्यादा नुकसान सिंगल-इनकम मिडिल क्लास परिवारों को होता है, यानी पति या पत्नी दोनों में से एक बेरोजगार होता है, फिर भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है.

जॉइंट टैक्सेशन लागू होने पर पति-पत्नी की कुल आय को जोड़कर टैक्स लगाया जा सकता है. इससे टैक्स स्लैब (Tax Slab) का बेहतर इस्तेमाल होगा, बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ सकती है. होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल खर्च जैसे डिडक्शन का पूरा फायदा मिल सकेगा. इसके अलावा दोनों कमाने वाले कपल्स को अलग-अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जा सकता है. 

दुनिया के कई देशों में ऐसा नियम 
अमेरिका और जर्मनी में पहले से ही परिवार आधारित टैक्स सिस्टम लागू है, जहां पूरे परिवार को एक आर्थिक इकाई माना जाता है. भारत में इस मॉडल के आने से टैक्स सिस्टम ज्यादा न्यायसंगत हो सकता है.

साथ ही इस बदलाव से टैक्सपेयर्स को एक बड़ा फायदा सर्चार्ज को लेकर भी मिल सकता सकता है. फिलहाल 50 लाख रुपये से ऊपर की आय पर सर्चार्ज लगता है. जॉइंट टैक्सेशन में यह सीमा 75 लाख रुपये या उससे ज्यादा की जा सकती है, जिससे अपर-मिडिल क्लास और हाई-इनकम परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement