17 को होगी दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना… विराट रामायण मंदिर में चल रहीं तैयारियां, कलेक्टर ने दिए दिशा-निर्देश

पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है. इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा, क्राउड कंट्रोल और यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं.

17 जनवरी को होगी दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना. (Photo: Screengrab)
17 जनवरी को होगी दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना. (Photo: Screengrab)

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी स्थित केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर बन रहा है. इसी मंदिर के परिसर में 17 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना की जाएगी. इस ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है.

जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने विराट रामायण मंदिर परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने कहा कि शिवलिंग स्थापना के मौके पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में दर्शन के दौरान किसी को असुविधा न हो. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को क्राउड कंट्रोल, यातायात व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें: 33 फीट लंबाई, 210 टन वजन... दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार पहुंचा, 17 जनवरी को होगी स्थापना

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पार्किंग व्यवस्था के लिए अलग-अलग स्थलों को चिह्नित करने और वहां स्पष्ट संकेतक (फ्लेक्स) लगाने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने मौके पर मौजूद आम नागरिकों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया.

अधिकारियों ने कहा कि आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता है. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इस दौरान चकिया अनुमंडल पदाधिकारी शिवानी शुभम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार सहित मंदिर निर्माण से जुड़े कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. सभी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

जिस शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है, वह अद्भुत और ऐतिहासिक है. सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया है. इसे पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर स्थित नवनिर्मित विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया जाना है. 17 जनवरी को होने वाले इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

