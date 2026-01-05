scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

210 मीट्रिक टन वजन, 33 फुट लंबाई, क्यों खास है बिहार पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग

विश्व का सबसे बड़ा 210 टन वजनी शिवलिंग गोपालगंज से पूर्वी चंपारण के केसरिया के लिए रवाना हो गया. तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित यह शिवलिंग 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा. पूजा-अर्चना के बाद इसकी यात्रा शुरू हुई, जिसे देखने और स्वागत के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. मंदिर का निर्माण कार्य साल 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा.

Advertisement
X
सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज से केसरिया के लिए रवाना (Photo: Screengrab)
सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज से केसरिया के लिए रवाना (Photo: Screengrab)

गोपालगंज से पूर्वी चंपारण के लिए विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की भव्य यात्रा शुरू हो गई है. तमिलनाडु के महाबलीपुरम से तैयार होकर आया यह विशाल शिवलिंग विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद गोपालगंज से अपने अंतिम गंतव्य, पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना हुआ. इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सचिव सायन कुणाल ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की.

केसरिया के लिए शिवलिंग रवाना 

करीब 210 मीट्रिक टन वजनी यह शिवलिंग पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और इसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है. शिवलिंग की ऊंचाई और लंबाई 33 फुट है. इसे महाबलीपुरम में विशेष तकनीक और शिल्पकला के जरिए तैयार किया गया. लगभग 30 दिनों में 2178 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर शिवलिंग गोपालगंज पहुंचा, जहां इसके स्वागत के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्वागत के दौरान जेसीबी मशीन से शिवलिंग पर पुष्प वर्षा भी की गई.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिं
बिहार पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
World's largest shivling arrives in east champaran bihar
बिहार के पूर्वी चंपारण में पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग
बिहार पहुंचा दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग. (Photo: ITG)
33 फीट लंबाई, 210 टन वजन... दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार पहुंचा
40 लाख का गांजा बरामद.(Photo: Screengrab)
बिहार के गोपालगंज में 40 लाख का गांजा बरामद, 1.52 क्विंटल के साथ तस्कर गिरफ्तार

शिवलिंग के दर्शन और पूजा के लिए रास्ते भर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला. जगह-जगह लोग हाथ जोड़कर खड़े नजर आए और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया. गोपालगंज में आम लोगों के साथ-साथ कई संत और श्रद्धालु भी शिवलिंग के स्वागत में पहुंचे. उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी से जुड़े संत और श्रद्धालु भी गोपालगंज बॉर्डर तक शिवलिंग के स्वागत के लिए पहुंचे थे.

Advertisement

210 टन वजनी शिवलिंग के दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह शिवलिंग केवल पत्थर की एक आकृति नहीं, बल्कि एक महान संकल्प और आस्था का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि स्वर्गीय किशोर कुणाल जी का सपना था कि ऐसा शिवलिंग बने, जिसके दर्शन और जलाभिषेक से 1008 शिवलिंग के पूजन का पुण्य प्राप्त हो. आज वह सपना साकार हो रहा है. यह शिवलिंग महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है और ट्रस्ट की टीम पूरे प्रोजेक्ट की लगातार निगरानी कर रही है.

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सचिव सायन कुणाल ने बताया कि शिवलिंग 10 से 12 जनवरी के बीच केसरिया पहुंचेगा और 17 जनवरी को माघ कृष्ण चतुर्दशी के पावन अवसर पर इसकी विधिवत स्थापना की जाएगी. उन्होंने कहा कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य साल 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यह भव्य मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement