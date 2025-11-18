'बेटा काहे किडनी नहीं दिया...', रोहिणी आचार्य ने पत्रकार को मिलाया फोन, तेजस्वी पर जमकर बरसीं

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किडनी दान को लेकर एक तीखा बयान जारी किया है. उन्होंने नाम लिए बिना इशारों-इशारों में अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव पर जमकर हमला बोला है. रोहिणी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि जो लोग लालू प्रसाद यादव के नाम पर संवेदना दिखाते हैं, लेकिन असल में किडनी दान जैसे बड़े फैसले पर केवल टिप्पणी करने तक सीमित रहते हैं.

बिहार के पत्रकार को फोन पर दी धमकी

दरअसल, रोहिणी आचार्य ने बिहार के एक पत्रकार को कॉल कर उनसे पूछा कि आपने मेरे बारे में टीवी पर क्या कहा? रोहिणी आचार्य का सवाल था कि क्या आपके पास कोई डेटा है कि मैं कितनी बार अपने मायके जाती हूं और वहां जाकर कितने घंटे रहती हूं? रोहिणी ने सवाल किया कि जब किडनी देने की बात आई तो तेजस्वी सामने क्यों नहीं आए? तेजस्वी ने लालू यादव को किडनी क्यों नहीं दी? रोहिणी आचार्य ने पत्रकार को धमकाते हुए कहा कि किडनी देने की बात बोलना आसान है, लेकिन कोई देता नहीं है. उन्होंने कहा कि लोग खून देने के नाम पर डर जाते हैं, वो किडनी कहां दे पाएंगे.

लालू जी के नाम पर किडनी दान करे

रोहिणी ने X पोस्ट में लिखा कि जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, उन्हें 'झूठी हमदर्दी' छोड़कर उन लाखों-करोड़ों गरीब मरीजों की मदद करनी चाहिए, जो किडनी की कमी के कारण अंतिम सांसें गिन रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आगे आएं और लालू जी के नाम पर जरूरतमंदों को किडनी दान कर उदाहरण पेश करें.

बयान में रोहिणी ने उन आलोचकों को भी चुनौती दी जिन्होंने पिता को किडनी देने के उनके फैसले पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि शादीशुदा बेटी के किडनी देने को गलत बताने वाले अब हिम्मत करके खुले मंच पर उनसे बहस करें.

उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि 'किडनी दान का महादान' उन लोगों को शुरू करना चाहिए जो बेटी की किडनी को 'गंदा' बताते थे. इसके बाद, उन्होंने हरियाणवी कथित महापुरुषों, ट्रोलर्स को भी कटघरे में खड़ा किया जो उन्हें गालियां देते हैं.

रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग एक बोतल खून देने में भी डर जाते हैं, वे किडनी दान पर उपदेश देने लगे हैं. उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा?

रोहिणी ने लिखा, 'जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है , को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए. पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटा कर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें. जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते. एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं'?

