बिहार: दही-चूड़ा की थाली पर सियासी मिलन, विजय सिन्हा के न्योते पर पहुंचे तेज प्रताप यादव

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को पटना में मकर संक्रांति के मौके पर भोज का आयोजन किया. इस खास मौके पर बिहार की राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे शामिल हुए. खास बात यह रही कि राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी इस कार्यक्रम में नजर आए. तेज प्रताप यादव को यह न्योता खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से दिया गया था.

विजय सिन्हा के इस मकर संक्रांति भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावा एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. दही चूड़ा के पारंपरिक भोज के बहाने राजनीतिक गलियारों में सौहार्द और संवाद का संदेश देखने को मिला.

दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश और राज्यपाल भी शामिल

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत भी की. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने उन्हें न्योता दिया था और वह दही चूड़ा खाने आए थे. तेज प्रताप यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद 14 जनवरी को मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया है.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने अपने भोज में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ एनडीए के अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व पर अलग अलग दलों के नेताओं का एक मंच पर दिखना सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

एनडीए नेताओं के साथ एक मंच पर दिखे तेज प्रताप यादव

पटना में हुए इस भोज ने यह साफ किया कि त्योहारों के मौके पर राजनीतिक मतभेदों के बीच संवाद और औपचारिक मुलाकातें जारी रहती हैं. अब सभी की नजर 14 जनवरी को होने वाले तेज प्रताप यादव के मकर संक्रांति भोज पर टिकी है.

