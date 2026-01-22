ऑनलाइन गेमिंग के पैसे को लेकर वैशाली में सरेबाजार फायरिंग, दो दिन में दूसरी वारदात से दहशत

वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए, जब सरेबाजार गोलीबारी कर दहशत फैला दी गई. दो दिन के भीतर दूसरी बार फायरिंग की घटना सामने आई है. ताजा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के गोला बाजार का है, जहां ऑनलाइन गेमिंग के पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने फायरिंग कर दी.

पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन से अधिक बदमाश बाइक और कार से गोला बाजार पहुंचे और आपसी विवाद के दौरान तीन राउंड फायरिंग की. अचानक हुई गोलीबारी से पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, वहीं दुकानदारों ने आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर लीं.

आसपास के लोगों ने इस मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाना पुलिस और सदर-2 के एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. इस दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल से दो खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है.

एसडीपीओ गोपाल मंडल का कहना है कि घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिनमें बदमाश वारदात के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं. फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है.

मंगलवार की रात भी हुई थी फायरिंग की घटना

इससे पहले मंगलवार की रात हाजीपुर शहर के कोनहारा घाट में भी फायरिंग की घटना हुई थी. लगातार दो दिनों में गोलीबारी की घटनाओं से आम लोगों में भय का माहौल हो गया. स्थानीय लोग पुलिस गश्त और अपराध नियंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है.

रिपोर्ट: विकास कुमार