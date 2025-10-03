scorecardresearch
 

ऊपर देखा, हाथ पकड़ा और खींच लिया... तीन साल के बच्चे ने 5 सेकंड में बचाई अपनी मां की जिंदगी… हैरत में डाल देगा ये Video

कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े हादसे सिर्फ चंद सेकंड दूर होते हैं और उसी पल एक छोटी-सी सूझबूझ किसी का पूरा जीवन बचा लेती है. बिहार के किशनगंज में ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला, जब महज तीन साल के बच्चे ने अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लिया. ठीक उसी क्षण ऊपर से 11 हजार वोल्ट का तार आ गिरा. यह पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया है.

मां का हाथ पकड़कर साथ ले गया मासूम बेटा. (Photo: Screengrab)
मां का हाथ पकड़कर साथ ले गया मासूम बेटा. (Photo: Screengrab)

अक्सर कहते हैं, 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोई...' लेकिन यह कहावत एक छोटे से बच्चे की सूझबूझ और बहादुरी से पूरी तरह सच साबित हुई. यह चमत्कार जैसी घटना बिहार के किशनगंज के सौदागर पट्टी इलाके की है. यहां एक कपड़े की दुकान के बाहर एक महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ खड़ी थी. बच्चे ने ऊपर की ओर देखा और तुरंत मां का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी जगह खींच ले गया. इसके कुछ ही सेकंड में वहां हाईटेंशन लाइन का तार आ गिरा. इस घटना का वीडियो सामने आया है.

दरअसल, गुरुवार की दोपहर तीन साल का बच्चा अपनी मां के साथ दुकान के बाहर खड़ा था. उसकी नन्हीं आंखें दुकानों और राहगीरों की ओर देख रही थीं. वह खेल-खेल में अपने चारों ओर का मिजाज देख रहा था, लेकिन शायद उसने इसी दौरान किसी अनहोनी का संकेत महसूस कर लिया था.

यहां देखें Video

बच्चे की नजर ऊपर लटक रहे बिजली के तारों पर पड़ी. कुछ स्पार्किंग सी हो रही थी. बच्चे तुरंत अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उन्हें अंदर की ओर खींच ले गया. यह सबकुछ महज कुछ सेकंड में हुआ. इसी के बाद 11 हजार वोल्ट का तार ठीक उसी जगह पर आ गिरा, जहां बच्चा अपनी मां के साथ खड़ा था. अगर बच्चा खुद और अपनी मां को वहां से इतनी जल्दी नहीं हटाया होता तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या हो सकता था.

यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार ऑटो से लटकती महिला, चीखती रही...वीडियो बनाते रहे लोग, दिलेरी दिखाकर खुद बचाई जान

स्थानीय दुकानदार और आसपास के लोग इस घटना को देखते रह गए. कई लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को देखकर हैरानी जताई कि कैसे एक इतना छोटा बच्चा इतनी तेजी और सूझबूझ से अपनी मां को खतरे से बचा सका. यह घटना केवल पांच सेकंड में हुई. वह पल महिला को जिंदगीभर याद रहेगा.

मासूम बच्चे की सूझबूझ ने न केवल उसकी मां की जान बचाई, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को भी चौकन्ना कर दिया. लोगों का कहना है कि ऐसे छोटे-छोटे चमत्कार ही हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में कभी-कभी सबसे अनपेक्षित हीरो सामने आ जाते हैं. लोगों ने कहा कि सचमुच, यह घटना उस कहावत की जिंदा मिसाल है - जाको राखे साइयां, मार सके न कोई. कभी-कभी जीवन में सबसे छोटी जानें ही सबसे बड़े संकट से हमें बचा सकती हैं.

