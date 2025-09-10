scorecardresearch
 

तेज रफ्तार ऑटो से लटकती महिला, चीखती रही...वीडियो बनाते रहे लोग, दिलेरी दिखाकर खुद बचाई जान

पंजाब के जालंधर-लुधियाना हाईवे पर ऑटो में सवार तीन लुटेरों ने महिला से लूट की कोशिश की. महिला बहादुरी दिखाते हुए ऑटो से बाहर लटक गई और मदद मांगी. पीछा करने पर ऑटो पलट गया, जिससे दो लुटेरे घायल होकर पकड़ लिए गए, जबकि एक फरार हो गया. घटना का वीडियो वायरल है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

जालंधर में चलते ऑटो में महिला से लूट की कोशिश (Photo: ITG)
पंजाब में जालंधर के फिल्लौर-लुधियाना से नेशनल हाईवे पर चलते ऑटो में महिला से लूट की घटना सामने आई है. यहां ऑटो चालकों का भेष धारण किए लुटेरों द्वारा चलती ऑटो में महिला के साथ लूट की नाकाम कोशिश की गई लेकिन महिला ने जिस तरह बहादुरी दिखाई उसका वीडियो वायरल है. इस घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है जिसे ऑटो के पीछे चल रही कार से किसी ने बनाया है. इसमें देखा जा सकता है कि महिला ऑटो से निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन ऑटो चालक द्वारा ऑटो को और तेज गति से चलाया जा रहा है. 

इस दौरान पहले तो ऑटो के बाहर महिला का पैर लटकता दिख रहा है. फिर वह खुद भी बचाते हुए पूरी तरह से बाहर लटक जाती है और राहगीरों से मदद की गुहार लगा रही है. मालूम पड़ रहा है कि आगे चल रहे ऑटो में कुछ तो गड़बड़ है. लोग संभवत: ऑटो को रोकने के लिए पीछा करते हैं लेकिन पहले वह वीडियो बना रहे हैं.ऑटो में छीना झपटी के चलते ऑटो चालक ने हाइवे पर एक कार को भी टक्कर मार दी थी. आखिर में ऑटो पलट जाता है जिसके बाद दो बदमाशों को पकड़ा गया.

दरअसल, पीड़ित महिला मंगलवार शाम को ऑटो में बैठकर गांव जा रही थी. इस दौरान रास्ते में ऑटो सवार तीन लुटेरों ने तेजधार हथियार निकालकर महिला को लूटने का प्रयास किया. लेकिन महिला बहादुरी दिखाते हुए बचने के लिए ऑटो से बाहर लटक गई, जिससे राहगीरों को भी गड़बड़ खबर हुई और फिर ऑटो भी पलट गया. घायल हालत में 2 लुटेरों को लोगों की मदद से पकड़ लिया गया और हाईवे पुलिस के हवाले कर दिया गया. हालांकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया.

Input: दविन्द्र कुमार

---- समाप्त ----
