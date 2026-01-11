'लोग हारे, तंत्र जीता', 100 दिनों तक...' चुनाव में हार के बाद पटना पहुंचते ही गरजे तेजस्वी

नौकरी के बदले जमीन देने के मामले (लैंड फॉर जॉब) में लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव साल 2026 में पहली बार पटना पहुंचे. पटना पहुंचते ही उन्होंने पहली बार बिहार चुनाव में मिली हार पर सार्वजनिक बयान दिया.

और पढ़ें

तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर कहा, 'सब लोग जानते हैं, इस लोकतंत्र में लोग हारा है तंत्र जीता है, जनतंत्र को इन लोगों ने (एनडीए) धनतंत्र और मशीनतंत्र बना दिया है. सब जानते हैं कि क्या षड़यंत्र रचा गया, छल कपट के जरिए इन्होंने चुनाव जीता है. हम साकारात्मक राजनीति करते हैं इसलिए बिहार में बनी नयी सरकार को हम सौ दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, ये सरकारी की जिम्मेदारी है कि जो वादे लोगों से किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए.'

जनतंत्र नहीं, धनतंत्र और मशीनतंत्र जीत गया: तेजस्वी



गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद और सदन के पहले सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले गए थे. उस समय उनके लंबे समय तक राजधानी से दूर रहने को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं होती रहीं. अब नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप तय होने के बाद उनका पटना लौटना सियासी संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है.

Advertisement

2026 में पहली बार पटना पहुंचे तेजस्वी

पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना है. उन्होंने आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात भी दोहराई और कहा कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी.

तेजस्वी यादव की वापसी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया. पार्टी कार्यालय में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं. कई नेताओं ने उम्मीद जताई कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना मजबूती से किया जा सकेगा.



---- समाप्त ----