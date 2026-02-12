सुपौल में तेज रफ्तार का कहर,आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत

बिहार के सुपौल जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. यह हादसा गुरुवार को किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 327A पर नेमनमा पेट्रोल पंप के समीप हुआ, जहां दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

और पढ़ें

नेमनमा पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक काफी तेज गति से आ रही थीं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही तीन युवकों की मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को आनन-फानन में सुपौल सदर अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान किशनपुर थाना क्षेत्र के राजपुर वार्ड नंबर 01 निवासी रामचंद्र मंडल के 22 वर्षीय पुत्र बिक्की कुमार और बैद्यनाथ साह के 23 वर्षीय बेटे ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है. वहीं तीसरे मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.

हादसे में गंभीर रूप से घायल युवकों में राजपुर वार्ड नंबर 01 निवासी शिवचंद्र मंडल के 24 साल के पुत्र मणिभूषण मंडल शामिल हैं. एक अन्य घायल युवक की पहचान भी अभी नहीं हो पाई है. दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

Advertisement

दो बाइकों की खतरनाक भिड़ंत

घटना की सूचना मिलते ही किशनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी. किशनपुर थाना अध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर की बात सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और दुर्घटना के अन्य कारणों की भी पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----