सुपौल में 11वीं छात्रा की मौत का चौंकाने वाला खुलासा, पोस्टमार्टम में शरीर से मिली बुलेट

बिहार के सुपौल जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा अपेक्षा सिंह की मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. परिजनों ने इसे सीढ़ियों से गिरने की घटना बताया, लेकिन पोस्टमार्टम में छात्रा के शरीर से बुलेट निकलने पर मामला पूरी तरह बदल गया है. घटना भीमनगर थाना क्षेत्र की है और मृतका अपेक्षा सिंह रूपेश सिंह उर्फ रॉकी की पुत्री थी.

दरअसल, मंगलवार की शाम करीब चार बजे अपेक्षा घर में टीवी देख रही थी. इसी दौरान उसके गिरने की आवाज सुनकर परिजन बाथरूम से बाहर निकले. आनन-फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजन घटना को दुर्घटना मानते हुए भीमनगर थाना में यूडी केस दर्ज कराए.

पोस्टमार्टम में बुलेट मिलने से मामला घातक मोड़ पर

देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेजा. बुधवार को पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने छात्रा के शरीर से बुलेट निकाली और पुष्टि की कि मौत गोली लगने से हुई है. पोस्टमार्टम के दौरान छात्रा के शरीर में गोली लगने के स्पष्ट निशान भी मिले, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई.

सुपौल पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर यूडी केस दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. परिजनों के बयान भी संदेह के घेरे में हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि गोली कैसे लगी और इसमें कौन जिम्मेदार हैं.

जांच जारी, हर पहलू पर कार्रवाई

पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर कार्रवाई करेगी. मृतका की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही जांच में नए सुराग मिलने की संभावना है. प्रशासन ने परिजनों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

