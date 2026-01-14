scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुपौल में 11वीं छात्रा की मौत का चौंकाने वाला खुलासा, पोस्टमार्टम में शरीर से मिली बुलेट

सुपौल जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा अपेक्षा सिंह की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई. परिजनों ने इसे सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताया, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके शरीर से बुलेट निकली और गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हर पहलू की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
शरीर से बुलेट निकली.(Photo: Representational)
शरीर से बुलेट निकली.(Photo: Representational)

बिहार के सुपौल जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा अपेक्षा सिंह की मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. परिजनों ने इसे सीढ़ियों से गिरने की घटना बताया, लेकिन पोस्टमार्टम में छात्रा के शरीर से बुलेट निकलने पर मामला पूरी तरह बदल गया है. घटना भीमनगर थाना क्षेत्र की है और मृतका अपेक्षा सिंह रूपेश सिंह उर्फ रॉकी की पुत्री थी.

दरअसल, मंगलवार की शाम करीब चार बजे अपेक्षा घर में टीवी देख रही थी. इसी दौरान उसके गिरने की आवाज सुनकर परिजन बाथरूम से बाहर निकले. आनन-फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजन घटना को दुर्घटना मानते हुए भीमनगर थाना में यूडी केस दर्ज कराए.

यह भी पढ़ें: Video: फिर डूब जाएगा सहरसा, सुपौल, खगड़िया, कहर बरपा रही बिहार की शोक कोसी नदी

सम्बंधित ख़बरें

13 बोरों में भरा था गांजा (Photo: Screengrab)
बिहार में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बोलेरो से 451 किलो गांजा बरामद, दो गिरफ्तार
Two women married each other
अनोखी शादी! पूजा ने भरी काजल की मांग, मंदिर में गैस चूल्हा जलाकर लिए फेरे
पुलिस गिरफ्त में बीएसपी नेता से लूट के आरोपी. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
बिहार के BSP नेता से अलवर में 3 लाख की लूट, पुलिस ने तीन घंटों के अंदर बदमाशों को दबोचा
Crime was very prevalent during the Rajd government: Voter from Bihar.
कोसी का 'शोक' कहे जाने वाले सुपौल का मूड क्या? देखें ग्राउंड रिपोर्ट
Rain wreaks havoc
देश भर में बाढ़-बारिश का कहर, मोतिहारी डूबा...कोसी बैराज के 56 गेट खुले, माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

पोस्टमार्टम में बुलेट मिलने से मामला घातक मोड़ पर

देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेजा. बुधवार को पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने छात्रा के शरीर से बुलेट निकाली और पुष्टि की कि मौत गोली लगने से हुई है. पोस्टमार्टम के दौरान छात्रा के शरीर में गोली लगने के स्पष्ट निशान भी मिले, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई.

Advertisement

सुपौल

सुपौल पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर यूडी केस दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. परिजनों के बयान भी संदेह के घेरे में हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि गोली कैसे लगी और इसमें कौन जिम्मेदार हैं.

जांच जारी, हर पहलू पर कार्रवाई

पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर कार्रवाई करेगी. मृतका की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही जांच में नए सुराग मिलने की संभावना है. प्रशासन ने परिजनों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement