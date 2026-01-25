समस्तीपुर: प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, ट्रैक्टर पलटा, दो मासूमों की मौत

बिहार के समस्तीपुर में सरस्वती पूजा की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया. चकमहेसी थाना क्षेत्र के नामापुर गांव स्थित शांति नदी पुल के पास ट्रैक्टर असंतुलित होकर करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में पलट गया, जिससे दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

विसर्जन के बाद घर लौटने के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार,चकमहेसी थाना क्षेत्र के भुसकौल गांव से 20 से 30 लोग एक ट्रैक्टर पर सवार होकर सोरमार ढाल से नामापुर शांति नदी किनारे सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे. विसर्जन के बाद सभी लोग उसी ट्रैक्टर से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान शांति नदी पुल के पास सामने से आ रहे एक चार पहिया वाहन को साइड देने के प्रयास में ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और सड़क से नीचे पलट गया.

ट्रैक्टर पलटते ही मौके पर अफरातफरी मच गई. कई श्रद्धालु उसके नीचे दब गए. घटना की जानकारी मिलते ही नामापुर, चकमहेसी और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत जेसीबी मंगवाकर ट्रैक्टर के ढाले को उठवाया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया.

ट्रैक्टर पलटते ही नीचे दब गए कई लोग

हादसे में चार बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिन्हें आनन-फानन में कल्याणपुर पीएचसी ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने भुसकौल गांव निवासी उमाशंकर ठाकुर के 7 साल के बेटे अभिराज और 4 साल की बेटी अनुष्का को मृत घोषित कर दिया.

वहीं इसी गांव के विजय त्रिवेदी और बिट्टू राम के पुत्र सुमन कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



