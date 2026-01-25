scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

समस्तीपुर: प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, ट्रैक्टर पलटा, दो मासूमों की मौत

समस्तीपुर के चकमहेसी थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया. हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. ट्रैक्टर शांति नदी पुल के पास करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया. स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से राहत-बचाव का काम किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Advertisement
X
हादसे में दो बच्चों की हुई मौत (Photo: Screengrab)
हादसे में दो बच्चों की हुई मौत (Photo: Screengrab)

बिहार के समस्तीपुर में सरस्वती पूजा की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया. चकमहेसी थाना क्षेत्र के नामापुर गांव स्थित शांति नदी पुल के पास ट्रैक्टर असंतुलित होकर करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में पलट गया, जिससे दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

विसर्जन के बाद घर लौटने के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार,चकमहेसी थाना क्षेत्र के भुसकौल गांव से 20 से 30 लोग एक ट्रैक्टर पर सवार होकर सोरमार ढाल से नामापुर शांति नदी किनारे सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे. विसर्जन के बाद सभी लोग उसी ट्रैक्टर से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान शांति नदी पुल के पास सामने से आ रहे एक चार पहिया वाहन को साइड देने के प्रयास में ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और सड़क से नीचे पलट गया.

सम्बंधित ख़बरें

युवती ने अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल (Photo: Screengrab)
बिहार: शादी तय होते ही युवक ने गर्लफ्रेंड को भेजे अश्लील वीडियो, लड़की पहुंच गई थाने
women home guard
'मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में...' भोजपुरी गाने पर थिरकीं वर्दी पहनी महिला होम गार्ड
Samastipur
'भगवान ऐसी जिंदगी न दे! पत्नी का टॉर्चर, और...', VIDEO बनाकर युवक ने दी जान
Wife dies few hours after husband died in samastipur
समस्तीपुर में पति के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम
बुजुर्ग पति-पत्नी की एक साथ निकली शव यात्रा. (File Photo: ITG)
95 साल में पति का निधन, रोते-रोते पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक साथ निकली शव यात्रा

ट्रैक्टर पलटते ही मौके पर अफरातफरी मच गई. कई श्रद्धालु उसके नीचे दब गए. घटना की जानकारी मिलते ही नामापुर, चकमहेसी और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत जेसीबी मंगवाकर ट्रैक्टर के ढाले को उठवाया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया.

Advertisement

ट्रैक्टर पलटते ही नीचे दब गए कई लोग

हादसे में चार बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिन्हें आनन-फानन में कल्याणपुर पीएचसी ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने भुसकौल गांव निवासी उमाशंकर ठाकुर के 7 साल के बेटे  अभिराज और 4 साल की बेटी  अनुष्का को मृत घोषित कर दिया. 

वहीं इसी गांव के विजय त्रिवेदी और बिट्टू राम के पुत्र सुमन कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement