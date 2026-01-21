scorecardresearch
 
समस्तीपुर: 3 मिनट में 3 किलो दही गटक गया शख्स... 'दही खाओ-इनाम पाओ' का बना विजेता

समस्तीपुर में मकर संक्रांति सप्ताह पर सुधा डेयरी की ‘दही खाओ, इनाम पाओ’ प्रतियोगिता हुई. महज तीन मिनट में करीब 3 किलो दही खाकर नवल किशोर झा विजेता बने. रोहित कुमार दूसरे और राम आधार तीसरे स्थान पर रहे. इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और आयोजन चर्चा में रहा.

आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक जुटे.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
बिहार के समस्तीपुर में मकर संक्रांति सप्ताह के मौके पर एक अनोखी और दिलचस्प प्रतियोगिता देखने को मिली. सुधा डेयरी की ओर से आयोजित 'दही खाओ-इनाम पाओ' प्रतियोगिता में लोगों की भारी भीड़ जुटी. इस प्रतियोगिता में जिले के अलग-अलग इलाकों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

दरअसल, इस आयोजन में महज तीन मिनट के भीतर सबसे ज्यादा दही खाने की चुनौती रखी गई थी. प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी प्रतिभागी अधिक से अधिक दही खाने में जुट गए. इस दौरान दर्शक भी उत्सुकता से हर प्रतिभागी को देखते रहे और माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा रहा.

तीन मिनट में 3 किलो दही खाकर बना विजेता

प्रतियोगिता में नवल किशोर झा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ तीन मिनट में करीब 3 किलोग्राम दही खा लिया और पहला स्थान हासिल किया. कम समय में अधिक दही खाने के कारण उन्हें विजेता घोषित किया गया. सुधा डेयरी की ओर से नवल किशोर झा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

दूसरे स्थान पर रोहित कुमार रहे, जिन्होंने तीन मिनट में करीब 2.6 किलोग्राम दही खाया. वहीं तीसरे स्थान पर राम आधार रहे, जिन्होंने लगभग 2.170 किलोग्राम दही खाकर प्रतियोगिता पूरी की. पिछले साल के विजेता लाल बाबू राय इस बार पीछे रह गए.

बड़ी संख्या में जुटे दर्शक

इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. तीन मिनट में इतनी अधिक मात्रा में दही खाते देख लोग हैरान नजर आए. कार्यक्रम स्थल पर तालियों और उत्साह का माहौल बना रहा. पशुपालक किसान, कर्मी और डीलर भी इस आयोजन में बढ़-चढ़कर शामिल हुए.

सुधा डेयरी की ओर से बताया गया कि हर साल मकर संक्रांति के मौके पर इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ताकि पशुपालकों और किसानों को प्रोत्साहन मिले.

डेयरी प्रबंधन का बयान

सुधा डेयरी के एमडी रविंद्र कुमार झा ने कहा कि समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है. इसी उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

वहीं, डेयरी के अध्यक्ष उमेश राय ने बताया कि मकर संक्रांति पर हर साल 'दही खाओ, इनाम पाओ' प्रतियोगिता होती है, ताकि पशुपालक किसानों में जागरूकता और उत्साह बना रहे.

