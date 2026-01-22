scorecardresearch
 
'मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे...' भोजपुरी गाने पर थिरकीं वर्दी पहनी महिला होम गार्ड, कड़ी कार्रवाई की तैयारी 

बिहार के सहरसा से होमगार्ड महिला पुलिस का भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है. यह वीडियो 20 जनवरी का बताया जा रहा है, जो बरियाही होमगार्ड कैंप का है. वीडियो सामने आने के बाद होमगार्ड कमांडेंट संदीप कुमार ठाकुर ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

भोजपुरी गाने पर थिरकीं वर्दी पहनी महिला होम गार्ड (Photo: itg)
बिहार के सहरसा से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जो कि विवादों में आ गया है.दरअसल, इसमें वर्दी पहने  होमगार्ड महिला पुलिस भोजपुरी गाने पर डांस करती दिख रही हैं. बरियाही होमगार्ड कैंप का ये वीडियो बीते 20 जनवरी का बताया जा रहा है जिसमें महिला पुलिसकर्मी जमकर ठुमके लगा रही हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद होमगार्ड कमांडेंट संदीप कुमार ठाकुर ने फ्रेम में दिख रहे सूबेदार और कैडेट्स से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

वीडियो में महिलाएं भोजपूरी गाने  'मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे...' पर डांस कर रही हैं. होमगार्ड कमांडेंट संदीप कुमार ठाकुर ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि 20 जनवरी का ये मामला हैऔर उस दिन यहां  कटिहार जिले की 179 महिला गृहरक्षक का ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा हुआ था. ये पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम था. कार्यक्रम समय पर संपन्न हुआ तो मुख्य अतिथि को लेकर हमलोग ऑफिस आ गए. ऐसे में कुछ कैडेट्स और उनके गार्जियन ने वहां म्यूजिक सिस्टम में भोजपुरी गाना बजा दिया और डांस करने लगे. 

उन्होंने आगे कहा कि ये सब जैसे ही मेरे संज्ञान में आया वैसे ही उसे बंद करवाया गया और निर्देश दिया गया कि जितने भी कैडेट्स है वो अपने गार्जियन के साथ घर प्रस्थान करें. उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो गया है.उनका पासिंग आउट सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है. इस वीडियो में जो कैडेट्स हैं, उनमें दो आर्मी के सूबेदार हैं जो इस वीडियो में देखे गए हैं. ऐसे में उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. ठाकुर ने बताया कि आर्मी के सूबेदार को तत्काल  प्रशिक्षण संस्थान से उनको आउट कर दिया गया है. उनपर अग्रतर करवाई कि जाएगी.

