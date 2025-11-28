तेजस्वी की कोर टीम पर हारे उम्मीदवारों ने उठाए सवाल, RJD की समीक्षा बैठक में बवाल

बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था. 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी इस बार महज 25 सीटों पर सिमट गई थी. चुनाव नतीजों में करारी हार के बाद आरजेडी इसकी समीक्षा में जुटी है.
समीक्षा बैठकों में आरजेडी के भीतर की रार खुलकर सामने आ रही है. हालिया विधानसभा चुनाव में शिकस्त झेलने वाले उम्मीदवारों ने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव की कोर टीम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उम्मीदवारों ने महागठबंधन में शामिल दलों को भी घेरा है.
आरजेडी के चुनाव हारे नेता खुलकर यह कह रहे हैं कि चुनाव में उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों (कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी, आईआईपी जैसे दल) से उतना सहयोग नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था. आरजेडी ने बुधवार को मगध प्रमंडल की विधानसभा सीटों को लेकर समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक में चुनाव हारे पार्टी के उम्मीदवारों ने तेजस्वी यादव की कोर टीम की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सहयोगी दलों को भी घेरा.
हारे उम्मीदवारों ने पार्टी में सामंजस्य की कमी को हार का सबसे प्रमुख कारण बताया है. आज यानी 28 नवंबर को सारण प्रमंडल की सीटों को लेकर समीक्षा बैठक होनी है. आरजेडी में समीक्षा बैठकों का सिलसिला नौ दिसंबर तक चलना है. गौरतलब है कि कांग्रेस ने भी हाल ही में बिहार नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक की थी.
यह भी पढ़ें: बिहार में दस लाख महिलाओं को बड़ी सौगात, नीतीश कुमार आज भेजेंगे 10-10 हजार रुपये
कांग्रेस की एक दिन पहले ही दिल्ली में बिहार नतीजों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में वैशाली से उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया प्रत्याशी जितेंद्र यादव आपस में ही भिड़ गए थे. इंजीनियर संजीव ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए चुनाव से ठीक पहले आए 18 नेताओं की वजह से कांग्रेस को नुकसान होने की बात कही.
यह भी पढ़ें: बिहार की हार पर कांग्रेस की बैठक में हंगामा... आपस में भिड़े दो प्रत्याशी, गोली मारने तक की धमकी दी!
इस पर जितेंद्र यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पुराने नेता भी कभी नए ही थे. दोनों नेताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी तक दे दी. हालांकि, इंजीनियर संजीव ने बाद में इस विवाद को लेकर सफाई भी दी और कहा कि इसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.