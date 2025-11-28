scorecardresearch
 
बिहार में दस लाख महिलाओं को बड़ी सौगात, नीतीश कुमार आज भेजेंगे 10-10 हजार रुपये

बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्यभर की 10 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के संकल्प सभागार में आयोजित होगा. अब तक 1.40 करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं.

जीविका दीदियों को आज मिलेगी बड़ी सौगात (File Photo: ITG)
बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के अपने मिशन को लगातार मजबूत कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि जारी करेंगे. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री दोपहर 11:30 बजे अपने आवास स्थित संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे.

महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

इस योजना के तहत चयनित महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वो छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें या अपने मौजूदा काम को मजबूत बना सकें. आज जिन महिलाओं को राशि मिलेगी, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 9 लाख 50 हजार और शहरी इलाकों की 50 हजार महिलाएं शामिल हैं. सभी लाभार्थी जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बड़ा मंच बन चुका है.

अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मिले 10-10 हजार रुपये

सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है. योजना की शेष लाभार्थियों को भी जल्द ही भुगतान करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस योजना का लक्ष्य महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली कई योजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इन्हीं प्रयासों का बड़ा हिस्सा है.

जीविका से जुड़ी महिलाएं पहले भी दूध उत्पादन, हस्तशिल्प, कृषि आधारित कार्य, सिलाई-कढ़ाई और छोटे व्यापारों के माध्यम से बेहतर आय अर्जित करती रही हैं. सरकार का मानना है कि यह आर्थिक सहायता उनके व्यवसायों को विस्तार देने में मदद करेगी.
 

