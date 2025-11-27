scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार की हार पर कांग्रेस की बैठक में हंगामा... आपस में भिड़े दो प्रत्याशी, गोली मारने तक की धमकी दी!

मीटिंग में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही हंगामा हो गया. बिहार के वैशाली से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Advertisement
X
कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है (File Photo- PTI)
कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है (File Photo- PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक गुरुवार को भारी हंगामे का अखाड़ा बन गई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक की शुरुआत राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही विवादों से हो गई. बिहार के वैशाली से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के अनुसार, इंजीनियर संजीव ने आरोप लगाया कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए 18 नए चेहरों की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और अनुभवहीन लोगों पर टिकट का दांव लगाना पार्टी के लिए घातक साबित हुआ. उन्होंने कहा कि संगठन की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर नए लोगों को उम्मीदवार बनाने के चलते कांग्रेस की कई सीटों पर लड़ाई कमजोर हुई.

इस पर पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भी नए हैं. जो आज पुराने नेता हैं, वे भी एक समय पर नए ही थे. नए लोगों को हार का कारण बताना गलत है. इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस बढ़ गई और देखते ही देखते मामला गर्मागरम विवाद में बदल गया.

सम्बंधित ख़बरें

Congress leader Kumar Ketkar
'2014 में CIA और मोसाद ने कराई कांग्रेस की हार', पूर्व सांसद का अजीबोगरीब दावा 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार. (फाइल फोटो)
सिद्धारमैया Vs DKS: कर्नाटक में 'जाति' के बनाए अपने ही जाल में उलझे राहुल गांधी 
Bjp leadership changes and clarity in karnataka
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने BJP पर किया तीखा वार 
siddaramaiah and dk shivakumar political fight
सिद्धारमैया और शिवकुमार की लड़ाई मठों तक पहुंची, कांग्रेस की बिगड़ न जाए सोशल इंजीनियरिंग 
congress reviews reasons for election defeat
बिहार में हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक 

बैठक में मौजूद सूत्रों ने दावा किया कि बहस इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव की ओर से जितेंद्र यादव को कथित तौर पर गोली मारने जैसी धमकी देने की बात तक सामने आई. हालांकि बाद में इंजीनियर संजीव ने सफाई दी कि बातचीत को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और उनकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला गया. उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को डराने या धमकाने का नहीं था.

Advertisement

कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बैठक में पैदा हुआ तनाव पार्टी की अंदरूनी खींचतान और आपसी अविश्वास को उजागर करता है. पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि हार के असली कारणों पर चर्चा करने के बजाय आपसी आरोप-प्रत्यारोप से संगठन कमजोर होता दिख रहा है.

गौरतलब है कि बिहार में इस बार बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर एक बार फिर सत्ता बरकरार रखी, जबकि आरजेडी-कांग्रेस वाले गठबंधन को केवल 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा. कांग्रेस को 2020 के चुनाव में जहां 19 सीटें मिली थीं, इस बार पार्टी मात्र 6 सीटों पर सिमट गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement