पार्टी में टूट को लेकर RJD विधायक बोगो सिंह ने किया बड़ा दावा, कहा- 200 किलोमीटर तक...

बेगूसराय में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने एनडीए नेताओं द्वारा राजद में टूट के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राजद पूरी तरह एकजुट है और पार्टी में 200 किलोमीटर तक टूट की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन का कोई भी विधायक एनडीए के संपर्क में नहीं है और इसकी वह 100 प्रतिशत गारंटी लेते हैं.
राजद में टूट की कोई संभावना नहीं: बोगो सिंह
बोगो सिंह ने कहा कि एनडीए के कुछ नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वह बिहार की सियासत को गुमराह करने की कोशिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. बोगो सिंह ने कहा कि राजद सड़क से लेकर सदन तक जनहित के मुद्दों को ईमानदारी से उठाएगा और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा.
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका इकबाल खत्म हो चुका है. बोगो सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को अब मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए और नए युवाओं को मौका देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है, तो राजद उनका स्वागत करेगा.
एनडीए के संपर्क में कोई विधायक नहीं: बोगो सिंह
राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए बोगो सिंह ने कहा कि बेगूसराय सहित पूरे बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि जब तक शासन-प्रशासन का डर अपराधियों पर नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी.
'दिनकर की धरती पर लाठी-तलवार की जरूरत नहीं’
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घरों में लाठी और तलवार रखने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोगो सिंह ने कहा कि बेगूसराय दिनकर की धरती है. उन्होंने कहा कि यहां की पहचान कलम से है, न कि लाठी या तलवार से. उनके अनुसार, दिनकर की धरती पर हर घर में कलम है और हथियारों की कोई जरूरत नहीं है.