scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अगवा किया, कार में शराब पिलाई और नोचने लगे आर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की को 6 हैवान, बिहार में रूह कंपा देने वाली वारदात की पूरी कहानी

पूर्णिया में गैंगरेप की ऐसी वारदात हुई है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है. आर्केस्ट्रा में काम करने वाली युवती को अगवा कर 6 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों ने युवती को जबरन शराब पिलाई और एक कमरे में बंधक बनाकर गैंगरेप किया. पीड़िता की हालत गंभीर है और वह GMCH में भर्ती है. पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है.

Advertisement
X
पूर्णिया में युवती से 6 लोगों ने किया गैंगरेप (Photo: ITG)
पूर्णिया में युवती से 6 लोगों ने किया गैंगरेप (Photo: ITG)

दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया में गैंगरेप की एक ऐसी वारदात हुई है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. छह दरिंदों ने एक मासूम युवती को जबरन कार में खींचा, 25 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे बंधक बनाया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही लेकिन न तो किसी ने उसकी मदद की और ना दरिदों को उस पर तरस आई. जिस युवती का सपना सिर्फ अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना था, उसी की जिंदगी को दरिंदों ने नरक में बदल दिया. अब पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी की जंग लड़ रही है.

पहले अगवा किया, फिर जबरन शराब पिलाई

सम्बंधित ख़बरें

पूर्णिया में युवती से हैवानियत. (Photo: Representational )
पूर्णिया में युवती से गैंगरेप, 6 युवकों ने जबरन शराब पिलाकर की हैवानियत
Muslim woman started crying in front of Bihar Government's Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha
पूर्णिया में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में रो पड़ी मुस्मिल महिला, डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश
ओवैसी की पार्टी ने जीती पांच सीटें (Photo: ITG)
ओवैसी ने तेजस्वी से लिया बदला, RJD ने जिन सीटों पर तोड़े थे विधायक वहां फिर किया कब्जा
राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उठाया (Photo: PTI)
'वोट चोरी पर PM और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं', राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल
BJP Telangana unit has filed a complaint with the Chief Electoral Officer. (File Photo)
'कांग्रेस मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस', रेवंत रेड्डी का तुष्टिकरण कार्ड बिहार में भारी न पड़ जाए

उस युवती के साथ दरिंदों ने ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए. पीड़िता अपने परिवार का पेट पालने के लिए आर्केस्ट्रा में काम करती थी. वह सपने देखती थी और बेहतर जीवन की तलाश में संघर्ष कर रही थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया.

आर्केस्ट्रा में काम करने वाली उस युवती का आधा दर्जन युवकों ने पहले अपहरण किया, फिर उसे जबरन शराब पिलाई और पूरी रात उसके साथ हैवानियत करते रहे. फिलहाल युवती पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है.

Advertisement

इस वारदात से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, वह और भी चौंकाने वाली है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता पूर्णिया के नेवलाल चौक से पैदल अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक कार में सवार छह युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया.

लड़की ने विरोध किया, तो आरोपियों ने जबरन उसे गाड़ी में खींच लिया और उसका मुंह दबाकर शोर मचाने से रोका. इसके बाद आरोपी उसे बरियार चौक स्थित जया ट्रेडर्स के एक कमरे में ले गए, जहां उसे बंधक बना लिया गया.

दरवाजा तोड़ कर पुलिस ने बचाई पीड़िता की जान

वहां युवती को जबरन शराब पिलाई गई और नशे की हालत में छह आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया. इस भयावह परिस्थिति में भी पीड़िता ने अद्भुत साहस दिखाया. जब मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनेद नशे की हालत में सो गया, तब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर उसी के मोबाइल फोन से डायल 112 पर कॉल किया और पुलिस को अपनी लोकेशन बताई.

सूचना मिलते ही डगरूआ थाने की पुलिस गश्ती टीम सक्रिय हुई और लोकेशन के आधार पर जया ट्रेडर्स पहुंची. कमरे के बाहर ताला लगा देखकर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई. पीड़िता बदहवास हालत में पड़ी थी, जबकि मुख्य आरोपी पास में नशे की हालत में सो रहा था. पुलिस ने मौके से मोहम्मद जुनेद को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement

एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश

डगरूआ थाना की एसआई पूर्णिमा कुमारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य पांच की पहचान की जा रही है. उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी टीम गठित कर दी गई है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement