Purnea Airport से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, बुकिंग शुरू, कितना किराया ?

छठ पूजा से पहले इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया-सीमांचल के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. पूर्णिया से दिल्ली के लिए इंडिगो ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए शुक्रवार से टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. बीते महीने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद से ही सीमांचल के लोग दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे थे.

दिल्ली की दूरी 2 घंटे में होगी पूरी

अभी पूर्णिया-सीमांचल से ट्रेन से दिल्ली आने में 24 से 26 घंटे का वक्त लगता है, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने के बाद यह दूरी महज 2 घंटे 5 मिनट में पूरी हो जाएगी. पूर्णिया एयरपोर्ट से दो शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होने के बाद भी अभी तक लोगों को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने के लिए बागडोगरा या फिर दरभंगा एयरपोर्ट जाना पड़ता था, जिसमें समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी.

कितना देना होगा किराया

इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 26 अक्टूबर से दिल्ली से पूर्णिया और फिर पूर्णिया से दिल्ली के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू की है. अब अगर किराये की बात करें तो पूर्णिया से दिल्ली का शुरुआती किराया 6,300 रुपये होगा, जबकि दिल्ली से पूर्णिया जाने के लिए आपको लगभग 5,000 रुपये चुकाने होंगे.

इंडिगो एयरलाइंस पूर्णिया से दिल्ली के लिए डेली फ्लाइट ऑपरेट करेगी. अभी इंडिगो पूर्णिया से कोलकाता के लिए सीधी विमान सेवा का परिचालन करती है. बिहार के सिविल एविएशन डायरेक्टर निलेश देउरा (IAS) ने भी एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट के मैनेजर डीके गुप्ता ने भी इसकी पुष्टि की है और बताया है कि पूर्णिया से दिल्ली के लिए उड़ान शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है.

पूर्णिया से अभी कोलकाता और अहमदाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट

अभी पूर्णिया एयरपोर्ट से इंडिगो कोलकाता के लिए, जबकि स्टार एयर कोलकाता और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट सेवा दे रही है. इन दोनों रूट्स पर फ्लाइट सीट ऑक्यूपेंसी 90 फीसदी से ज्यादा रहने की वजह से स्टार एयर ने 15 अक्टूबर से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डेली फ्लाइट शुरू करने का भी ऐलान किया है. अभी इंडिगो हफ्ते में तीन दिन, जबकि स्टार एयर चार दिन सेवा देती है.

