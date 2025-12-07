scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी, कहा- सलमान खान के साथ काम न करें, आज ऑन एयर होगा शो

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरे मैसेज मिले हैं. वे मुंबई में बिग बॉस फाइनल में गेस्ट हैं. पुलिस को अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं दी गई, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शो के बाद पवन सिंह पुलिस को शिकायत देंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फैंस में चिंता बढ़ी है.

Advertisement
X
आज पवन सिंह का शो ऑन एयर होगा. (Photo: ITG)
आज पवन सिंह का शो ऑन एयर होगा. (Photo: ITG)

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी भरे मैसेज मिले हैं. यह धमकी कल रात भेजी गई, जिसमें सीधे कहा गया कि जो काम आप कर रहे हैं, उसे बंद कर दें और सलमान खान के साथ काम न करें. फिलहाल पवन सिंह मुंबई में मौजूद हैं और बिग बॉस के फाइनल में गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले हैं.

पवन सिंह से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अभी तक पुलिस को औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है. केवल फॉर्मली जानकारी दी गई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह कदम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए उठाया गया है.

आज ऑन एयर होगा पवन सिंह का शो
आज पवन सिंह का शो ऑन एयर होने वाला है. शो के बाद वे पुलिस को आधिकारिक शिकायत देंगे और उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पवन सिंह के फैंस और मीडिया में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति 
Pawan Singh
Pawan Singh से मिले कॉमेडियन Kiku और Krushna! 
Kartik Aryan
Kartik बहन की शादी में Pawan Singh के गाने पर झूमे! 
Jyoti Singh
चुनाव के बाद बदला पवन सिंह की पत्नी का अंदाज, सिर से हटाया पल्लू, दिखीं ग्लैमरस 
Pawan Singh Dhamaka Song
पवन सिंह का नया 'धमाका', भोजपुरी हसीना संग दिखाई दबंगई, गदगद हुए फैंस 

पवन सिंह का बिग बॉस फाइनल में गेस्ट के रूप में जाना और साथ ही उन्हें धमकी मिलना, दोनों ही घटनाओं ने उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ा दी है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल सतर्क हैं और पवन सिंह की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

Advertisement

सूत्रों के अनुसार, धमकी मिलने के बाद पवन सिंह के प्रोटोकॉल और सुरक्षा बढ़ा दिए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. शो के समाप्त होने के बाद वे पुलिस के पास जाकर पूरी जानकारी देंगे और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

आज बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले
दरअसल, बिग बॉस शो में आज रात ग्लैमर और देसी स्टारडम का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े सितारे शामिल होंगे. खास बात यह है कि इस मौके पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी अपने फैंस के लिए शो में मौजूद रहेंगे. उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिनाले में शामिल होने की जानकारी दी है.

पवन सिंह के इस ऐलान के बाद उनके फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और वे उन्हें फिनाले में देखने के लिए खासा इंतजार कर रहे हैं. यह पहली बार है जब भोजपुरी सिनेमा का इतना बड़ा स्टार बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन रहा है.

इसके अलावा फिनाले नाइट को और यादगार बनाने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शो में शामिल होंगे, जिनमें कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, करण कुंद्रा और सनी लियोनी जैसे नाम शामिल हैं. लेकिन इन सभी मेहमानों के बीच पवन सिंह की एंट्री को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा और उत्साह देखा जा रहा है. फैंस उनकी एंट्री और प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement