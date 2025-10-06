scorecardresearch
 

Feedback

पटना मेट्रो की खास बातें... सबसे कम 15 और अधिकतम 30 रुपये किराया, मधुबनी पेंटिंग से सजावट, रोज 40 से 42 फेरे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो अब ट्रैक पर दौड़ लगाने के लिए तैयार है. पटना मेट्रो का न्यूनतम किराया 15 और अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है. जानिए पटना मेट्रो में क्या है खास?

Advertisement
X
आईएसबीटी से भूतनाथ और जीरो माइल तक होगा पटना मेट्रो का परिचालन (Image: PTI)
आईएसबीटी से भूतनाथ और जीरो माइल तक होगा पटना मेट्रो का परिचालन (Image: PTI)

बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं. चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार भी एक्टिव मोड में है. चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले सीएम नीतीश की सरकार अब पटना के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. सीएम नीतीश 6 अक्टूबर को दिन में 11 बजे पटना के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात देंगे.

पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13 हजार 925 करोड़ 50 लाख की लागत आई है. पटना मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे. पटना मेट्रो के शुभारंभ पाटलिपुत्र बस डिपो से होना है. इस सेवा की शुरुआत के बाद यात्री इसमें आईएसबीटी स्टेशन से जीरो माइल और भूतनाथ तक सफर कर पाएंगे. इस रूट की लंबाई करीब सवा चार किलोमीटर है.

पटना मेट्रो का न्यूनतम किराया 15 रुपये

सम्बंधित ख़बरें

Bihar CM Nitish Kumar
CM नीतीश 21 लाख और महिलाओं को भेजेंगे ₹10-10 हजार, बिहार चुनाव में 'गेम चेंजर' होगी यह योजना? 
Questions about Nitishs health, a stir in Bihars politics!
तेजस्वी का नीतीश की सेहत पर सवाल, BJP पर लगाया साजिश का आरोप 
BJP
2020 में हारी हुई सीटों पर आज बीजेपी की बड़ी मीटिंग, 36 सीटों पर होगा मंथन 
Nitish Kumars U-turn: Becomes CM for the 9th time, a seismic shift in Bihars politics.
..जब नीतीश कुमार ने लिया यू-टर्न, NDA का दामन थाम 9वीं बार बने CM 
पाटलिपुत्र: बार-बार तोड़ा गठबंधन, कैसे बने CM? देखें नीतीश कुमार के यू-टर्न की पूरी कहानी 

पटना मेट्रो के लिए जो किराया निर्धारित किया गया है, उसके मुताबिक एक स्टेशन तक सफर करने के लिए 15 रुपये का टिकट लगेगा और अधिकतम किराया 30 रुपये होगा. पटना मेट्रो का परिचालन फिलहाल सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा और हर दिन इस रूट पर मेट्रो ट्रेन 40 से 42 फेरे लगाएगी. पटना मेट्रो की साज-सज्जा पर भी खास ध्यान दिया गया है. इस ट्रेन को विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंट्रिंग से सजाया गया है. इस पेंटिंग में बिहार की पहचान की झलके है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', पटना-दिल्ली की फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान, पायलट BJP सांसद रूडी ने उड़ाया विमान

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की पूरी टाइमलाइन

बिहार राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन चलाने का प्लान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2013 में बनाया था. पटना मेट्रो परियोजना की गिनती सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में की जाती है. नीतीश कुमार की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 11 जून 2013 को पटना मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

यह भी पढ़ें: CM नीतीश 21 लाख और महिलाओं को भेजेंगे ₹10-10 हजार, बिहार चुनाव में 'गेम चेंजर' होगी यह योजना?

जून 2014 में पटना मेट्रो परियोजना को हरी झंडी मिली, जिसका निर्माण पांच चरणों में कराने का प्रस्ताव पारित किया गया. पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में बिहार और केंद्र सरकार के साथ–साथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA की भी भागीदारी है.

कब क्या हुआ--

-17 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने पटना के पहले मेट्रो रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया

-18 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई

-पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PMRCL को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली

-इस प्रोजेक्ट में DMRC को सलाहकार बनाया गया

Advertisement

-4 मार्च 2019 को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पटना के इंदिरा भवन में अपना ऑफिस खोला

-जनवरी 2022 में एल एंड टी कंपनी ने पटना मेट्रो के फेज-1 के कॉरिडोर-2 के डिजाइन और निर्माण के लिए मेट्रो ऑपरेटर DMRC से ऑर्डर हासिल किया

-पहले फेज में पटना मेट्रो के पांच स्टेशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement