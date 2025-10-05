scorecardresearch
 

'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', पटना-दिल्ली की फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान, पायलट BJP सांसद रूडी ने उड़ाया विमान

Patna-Delhi Flight: पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए यादगार बन गई, क्योंकि इस उड़ान के Co-Pilot कोई और नहीं, बल्कि बिहार के BJP के वरिष्ठ राजनेता और छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी थे.

जब शिवराज की फ्लाइट के सह-कैप्टन बने राजीव प्रताप रूडी.(Photo:X/@ChouhanShivraj)
जब शिवराज की फ्लाइट के सह-कैप्टन बने राजीव प्रताप रूडी.(Photo:X/@ChouhanShivraj)

देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पटना-दिल्ली के बीच हवाई यात्रा अनोखी रही. उन्होंने बताया कि पटना से दिल्ली की इस फ्लाइट को छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे. 

शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोस्ट में बताया कि सांसद रूडी ने पायलट की सीट से रोचक अंदाज में और सरल भाषा में यात्रियों के साथ यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी शेयर की. 

राजीव जी ने यात्रा की शुरुआत में कहा, "आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाया हुआ है. कल से लगातार बारिश हो रही है. बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे. बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ दिखाई देंगे. गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे. अगर बादल न रहे, तो नोएडा की हाई-राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने को मिलेगी."

शिवराज सिंह चौहान ने राजीव प्रताप रूडी की तारीफ में लिखी पोस्ट.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह ने आगे लिखा कि राजीव जी का हर छोटी-बड़ी जानकारी साझा करने का अंदाज बेहद निराला था. यात्रा के अंत में जब उन्होंने सुखद और सफल उड़ान के लिए यात्रियों से ताली बजाने का अनुरोध किया, तो उसमें एक खास आत्मीयता झलक रही थी. उन्होंने इस अनुभव को अद्भुत और अभूतपूर्व बताया.

शिवराज ने अपनी ही पार्टी के सांसद और पायलट राजीव जी की तारीफ करते हुए कहा, "ऐसे लोग विरले ही होते हैं, जो इतनी व्यस्तताओं के बीच भी अपने हुनर के लिए समय निकालते हैं. जमीन से जुड़े रहना इसी को कहते हैं."

BJP के वरिष्ठ नेता शिवराज ने इस यादगार यात्रा के लिए अपनी पार्टी के सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी के प्रति आभार व्यक्त किया.

