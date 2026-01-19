scorecardresearch
 
गर्ल्स हॉस्टल या मौत का अड्डा! पटना में एक और NEET छात्रा की मौत से हड़कंप

पटना के एक और गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही 15 साल की नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है. इससे पहले शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा की हत्या का मामला सामने आ चुका है. परिजनों ने छात्रा की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. लगातार सामने आ रहे मामलों ने पटना में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका (Photo: Screengrab)
बिहार की राजधानी पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही नीट की छात्रा की हत्या के बाद अब एक और छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई है. अब पटना के ही एक अन्य हॉस्टल में औरंगाबाद जिले की रहने वाली 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. मृतक छात्रा भी नीट की तैयारी कर रही थी. परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. 

परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत

जहानाबाद जिले के गोह की रहने वाली 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत को परिजनों ने हत्या करार दिया है. छात्रा गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी. उसकी मौत को लेकर परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है.

परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई को लेकर गंभीर थी और उसका व्यवहार सामान्य था. अचानक उसकी मौत की खबर मिलना उन्हें स्वीकार्य नहीं है. परिवार का आरोप है कि यह मामला साजिशन हत्या का हो सकता है.

इस घटना ने छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर इसलिए भी क्योंकि हाल ही में पटना में ही नीट की छात्रा से जुड़े गंभीर अपराध के मामले ने पहले ही समाज को झकझोर दिया था. उस मामले में रेप की पुष्टि हो चुकी है. अब एक और नाबालिग छात्रा की रहस्यमयी मौत ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है.

पुलिस जांच पर परिजनों को नहीं भरोसा

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि हॉस्टल, पीजी और छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस निगरानी तंत्र की जरूरत है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या हॉस्टल प्रबंधन की ओर से पर्याप्त निगरानी थी.

मामले से जुड़े घटनाक्रम और सामने आ रहे तथ्यों ने पुलिस जांच को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है. परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

 

