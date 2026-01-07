scorecardresearch
 
झांसी के बाद अब पटना, ज्वेलरी शॉप्स में मास्क और बुर्का पहनकर आने वालों को No एंट्री

पटना में गोल्ड और सिल्वर दुकानदारों ने सुरक्षा कारणों से मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में प्रवेश पर रोक लगा दी है. झांसी और अमेठी की तर्ज पर लिए गए इस फैसले को लेकर दुकानों के बाहर नोटिस लगाए गए हैं. दुकानदारों का कहना है कि इससे चोरी और लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी.

मास्क, हेल्मेट पहनने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री (Photo: Representational)

बिहार की राजधानी पटना में सोना और चांदी के कारोबार से जुड़े दुकानदारों ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश के झांसी और अमेठी में लागू की गई व्यवस्था की तर्ज पर अब पटना में भी गोल्ड और सिल्वर की दुकानों में मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर प्रवेश नहीं मिलेगा. इस फैसले को लेकर कई ज्वेलरी दुकानों के बाहर साफ तौर पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं.

दुकानों के बाहर लगाए गए नोटिस में लिखा गया है कि कृपया मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकान में आना मना है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा कारणों से दुकान के अंदर प्रवेश से पहले मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब उतारना अनिवार्य है. दुकानदारों का कहना है कि बीते कुछ समय से ज्वेलरी शॉप्स में चोरी और लूट की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

सोना और चांदी के कारोबार से जुड़े दुकानदारों ने लिया फैसला

पटना के कई इलाकों में गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर्स ने एकजुट होकर यह कदम उठाया है. उनका मानना है कि चेहरा ढका होने से संदिग्ध लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और सीसीटीवी कैमरों में भी स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल पाती. ऐसे में सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है.

इस फैसले के बाद बाजारों में चर्चा का माहौल है. कुछ लोग इसे सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसलों को लागू करते समय संवेदनशीलता भी जरूरी है. फिलहाल दुकानदार अपने फैसले पर कायम हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा. पटना में ज्वेलरी बाजारों में यह व्यवस्था अब धीरे-धीरे लागू होती नजर आ रही है.

