ईमेल पर आई RDX से पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला

पटना सिविल कोर्ट में गुरुवार को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सुरक्षा बढ़ाई गई और बम डिटेक्शन व डॉग स्क्वॉड को जांच में लगाया गया. पूरे परिसर की तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस ने बताया कि यह मेल फिलहाल फर्जी प्रतीत हो रहा है.

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (File Photo: ITG)
पटना सिविल कोर्ट में गुरुवार को बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. अदालत परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन जांच के बाद राहत की खबर मिली कि कोई विस्फोटक वस्तु नहीं मिली. ईमेल में आरडीएक्स और आईईडी लगाने का दावा किया था. 

जानकारी के अनुसार, जिला जज के कार्यालय के ईमेल पर बम की धमकी वाला संदेश आया था. इसमें लिखा था कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं. ईमेल मिलते ही सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया और बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया.

ईमेल पर बम की धमकी वाला मैसेज आया

पटना (सेंट्रल) की एसपी दीक्षा ने बताया कि पूरे कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में यह मेल फर्जी लग रहा है. हालांकि, एहतियातन पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी गई है.

जांच में कोई विस्फोटक वस्तु नहीं मिली

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और साइबर सेल ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की धमकी देने वालों की पहचान जल्द की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

