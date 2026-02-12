बिहार: 17 सेकेंड में 10 बार तेज हथियार से वार, भांजे ने मामा को दिनदहाड़े उतारा मौत के घाट

पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई एक हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. बंगाली टोला के पास बीच सड़क पर 62 वर्षीय मोहम्मद रईस की उनके ही भांजे मोहम्मद रियाज ने तेज चाकू नुमा हथियार से हत्या कर दी. यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. जानकारी के अनुसार मोहम्मद रईस दर्जी का काम करते थे. वह सुबह घर से नाश्ता करके अपनी दुकान जा रहे थे. इसी दौरान उनका भांजा मोहम्मद रियाज उनके साथ चल रहा था. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी के हाथ में तेज हथियार था.

फुटेज के मुताबिक दोनों करीब 20 कदम साथ चलते हैं. फिर सड़क के मोड़ पर अचानक रियाज ने मामा की गर्दन पर पहला वार कर दिया. हमला होते ही मोहम्मद रईस जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद आरोपी ने लगातार 17 सेकेंड के अंदर 10 बार वार किए और मौके से फरार हो गया. घटना स्थल पर ही मोहम्मद रईस की मौत हो गई.

गर्दन पर पहला वार करते ही जमीन पर गिर पड़े मोहम्मद रईस

घटना के बाद आसपास मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागते नजर आए. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था. स्थानीय लोगों ने तुरंत चौक थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने हथियार समेत भांजे को तुरंत किया गिरफ्तार

मृतक की बेटी शबनम खातून ने बताया कि मोहम्मद रियाज नशा करता था और परिवार के लोग उसे मना करते थे. पटना सिटी के SDPO-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कहा है कि उसकी पत्नी को मामा का परिवार परेशान करता था, इसी वजह से उसने हत्या को अंजाम दिया.



