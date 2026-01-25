मुंगेर: भतीजी ने समलैंगिक संबंध बनाने से मना किया तो बुआ ने कर दी हत्या, पहले भी कई महिलाओं को बना चुकी है शिकार

मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतलूपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां काजल नाम की एक युवती ने समलैंगिक संबंध बनाने का विरोध करने पर रिश्ते में लगने वाली भतीजी की गला दबाकर हत्या कर दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मुंगेर भेज दिया.

और पढ़ें

कई महिलाओं से बना चुकी है संबंध

मृतका के परिजनों ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या रिश्ते में लगने वाली बुआ ने कर दी. परिजनों ने बताया कि काजल समलैंगिक विचारधारा की लड़की है और बाल कटा कर गांव में लड़कों की तरह रहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि काजल पहले भी गांव में बहुत घरों की महिलाओं के साथ दबाव देकर समलैंगिक संबंध बन चुकी है. मृतिका पर भी वह समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दवा बन रही थी, जब वह नहीं मानी तो काजल ने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी और घर से फरार हो गई.

लोन दिलाने का झांसा देकर बनाती है संबंध

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई महिलाओं के साथ काजल का समलैंगिक संबंध है और वह लंबे समय से लड़कियों को आर्थिक मदद या लोन दिलाने का झांसा देकर अपने प्रभाव में लेती है और उसके साथ समलैंगिक रहते हुए अनैतिक संबंध बनाती है.



मामले पर क्या बोले डीएसपी?

वहीं सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की मौत हो गई है. मुफस्सिल थाना पुलिस एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची जहां नाबालिग मृत अवस्था में मिली है. पहली नजर में लगता है कि नाबालिग की गला घोटकर हत्या की गई है. आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. ग्रामीण और परिजनों से पूछताछ में समलैंगिकता कि बात सामने आई है और अगर यह सत्य पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले में हर एक बिंदु पर जांच कर रही है. वहीं देर शाम पुलिस ने आरोपी काजल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी काजल से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----