बिहार: सेक्सुअल एसॉल्ट के बाद नीट छात्रा की मौत, परिवार का आरोप 15 लाख में केस दबाने की कोशिश

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले यौन उत्पीड़न की आशंका जताई गई है. परिजनों ने हॉस्टल संचालक, अस्पताल और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और हाईकोर्ट जाने की बात कही है.

नीट की छात्रा से यौन उत्पीड़न के बाद बवाल (Photo: Screengrab)
नीट की छात्रा से यौन उत्पीड़न के बाद बवाल (Photo: Screengrab)

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले ने पूरे बिहार में आक्रोश पैदा कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि मौत से पहले छात्रा के साथ सेक्सुअल एसॉल्ट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं.

मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी एम्स की डॉक्टर बनना चाहती थी. आज उसी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स भेजी गई है. उन्होंने सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसी व्यवस्था है जहां बेटियों के साथ दरिंदगी होती है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है.

एम्स डॉक्टर बनने का सपना, पिता ने सुशासन पर उठाए सवाल

इस मामले की पड़ताल के लिए टीम बिहार के जहानाबाद जिले में पीड़ित परिवार के गांव पहुंची. छात्रा की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. घर में परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और मां की तबीयत बार बार बिगड़ रही है. मृतका के चाचा ने हॉस्टल संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और अस्पताल इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे. चाचा ने यह भी कहा कि अगर अपराधी उन्हें सौंप दिया जाए तो वे उसे तालिबानी सजा देंगे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाया मामला, यौन उत्पीड़न की आशंका

मृतका के मामा ने बताया कि परिवार को केस रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपये तक का ऑफर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान छात्रा होश में थी और अपनी मां से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर चुप करा दिया. छात्रा के पिता ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी बेटी की नहीं है. वे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे और अपराधी को फांसी की सजा दिलाने तक पीछे नहीं हटेंगे.

---- समाप्त ----
