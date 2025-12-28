बिहार: मामूली विवाद में युवक की खेत में लोहे की रॉड से पिटाई, हालत गंभीर

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के फकुली थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खेत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना फकुली थाना क्षेत्र के रजला पंचायत अंतर्गत फतेहपुर कस्तूरी गांव की बताई जा रही है.

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक युवक को खैनी यानी तंबाकू के खेत में घेर लेते हैं और उस पर लोहे की रॉड से लगातार वार करते हैं. युवक दर्द से चीखता-चिल्लाता नजर आ रहा है, लेकिन हमलावर बिना रुके उस पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में पिटाई की गंभीरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है.

खेत में युवक की बेरहमी से पिटाई

हालांकि, इस मारपीट के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है.

लोहे की रॉड से मारपीट

फकुली थानाध्यक्ष विशुनी पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सूचना पुलिस को मिली है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. वीडियो में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना कब की है और पीड़ित युवक की पहचान क्या है.

