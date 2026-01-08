scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bihar: चंदा और कर्ज लेकर जुटाए पैसे, इलाज के लिए गरीब का काटा पैर, फिर 3 लाख के लिए मां और पत्नी को बनाया बंधक

मुंगेर के एक निजी अस्पताल पर सड़क हादसे में घायल युवक का पैर काटने और इलाज के नाम पर लाखों रुपये वसूलने का गंभीर आरोप है. पैसे नहीं देने पर युवक के परिजनों को बंधक बनाया गया. डीएम की कार्रवाई के बाद पीड़ित को मुक्त कराकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Advertisement
X
निजी अस्पताल ने पैसे के लिए परिवार को बनाया बंधक (Photo: Govind Kumar/ITG)
निजी अस्पताल ने पैसे के लिए परिवार को बनाया बंधक (Photo: Govind Kumar/ITG)

बिहार के मुंगेर में एक निजी अस्पताल का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसने डॉक्टरों को धरती का भगवान मानने वाली सोच को झकझोर कर रख दिया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपखाना बाजार स्थित मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल पर सड़क हादसे में घायल एक युवक का दाहिना पैर काटने और इलाज के नाम पर लाखों रुपये की वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है. पैसे नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित के परिजनों को करीब 13 दिनों तक बंधक बनाए रखा.

यह मामला लखीसराय जिले के मेदनी चौकी निवासी महेश साहू के 35 वर्षीय पुत्र टिंकू साव से जुड़ा है. 24 नवंबर 2025 को टिंकू साव रोज की तरह साइकिल पर बर्तन रखकर बेचने निकला था. हेमजापुर थाना क्षेत्र के शिवकुंड के पास एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा था.

बिना परिजनों की जानकारी के काट दिया दाहिना पैर

सम्बंधित ख़बरें

Woman Dies After Jhola Chaap Doctor Performs Surgery Using YouTube Video
Youtube देख 'डॉक्टर' ने किया महिला का ऑपरेशन, आंत-नसें और खाने की नली तक काट डाली
indian mid aged man on bed
'मैंने नर्क देखा है...,' इंडियन डॉक्टर ने किया मरकर जिंदा होने का दावा
Pauri Gharwal
होस्टल के कमरे में डॉक्टर ने किया सुसाइड
Female doctor commits suicide in Hyderabad
US जाने का सपना टूटा तो महिला डॉक्टर ने किया सुसाइड, वीजा न मिलने से डिप्रेशन में थीं
Pauri Gharwal
होस्टल के कमरे में डॉक्टर ने किया सुसाइड

परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टरों ने उसे पटना ले जाने की बात कही और चार लोगों ने मिलकर टिंकू को एंबुलेंस में बैठाकर सीधे मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल पहुंचा दिया. अस्पताल में इलाज शुरू होने के बाद रात करीब 12 बजे टिंकू का दाहिना पैर काट दिया गया. टिंकू के अनुसार पैर काटने से पहले उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया गया था और पांच दिन बाद होश आने पर उसे इस बात की जानकारी मिली.

Advertisement

टिंकू ने बताया कि वह साइकिल से बर्तन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था. पत्नी, चार बच्चे और माता पिता समेत करीब दस लोगों की जिम्मेदारी उसी पर थी. डॉक्टरों ने बाद में कहा कि अगर उसे पटना ले जाया जाता तो पैर में स्टील लग सकता था और पैर काटने की जरूरत नहीं पड़ती. उसने आरोप लगाया कि सिर्फ बिल बनाने के लिए उसका पैर काट दिया गया और उसे दिव्यांग बना दिया गया.

इलाज के नाम पर चार लाख वसूले, फिर तीन लाख की और डिमांड

पीड़ित के पिता महेश साहू ने बताया कि बिना किसी जानकारी के बेटे का पैर काट दिया गया. अस्पताल ने बेड चार्ज और डॉक्टर फीस के नाम पर 1 लाख 59 हजार 700 रुपये लिए, जबकि दवा और सुई के नाम पर करीब ढाई लाख रुपये वसूले गए. कुल मिलाकर लगभग चार लाख रुपये जमा कराए गए. इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने 2 लाख 90 हजार रुपये की और मांग की. पैसे नहीं देने पर कभी बेटे की मां तो कभी पत्नी को बंधक बनाकर रखने की धमकी दी गई.

परिजनों ने चंदा और कर्ज लेकर किसी तरह चार लाख रुपये जमा किए. इसके बाद 2 दिसंबर 2025 को मुंगेर डीएम के पास आवेदन दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने अपर समाहर्ता संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की. जांच के बाद 7 दिसंबर को टिंकू को अस्पताल से मुक्त कराकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Advertisement

पैसे न देने पर मां और पत्नी को 13 दिन तक अस्पताल में रखा बंधक

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने एक कागज पर जबरन दस्तखत और अंगूठा लगवाया, जिसमें लिखा गया कि इलाज का कुल खर्च 3 लाख 68 हजार 700 रुपये हुआ और शेष राशि मानवीय आधार पर छोड़ दी गई है। दवा और सुई की राशि का इसमें कोई जिक्र नहीं था.

इस मामले ने सदर अस्पताल और निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया गया है कि जिस डॉक्टर ने सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया, वही डॉक्टर निजी अस्पताल में भी ड्यूटी करता है. सदर अस्पताल के बाहर निजी अस्पतालों की एंबुलेंस खड़ी रहती हैं, जिससे मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल ले जाया जाता है. पीड़ित परिवार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement