मोतिहारी: प्रेमिका पर शक करता था प्रेमी, शारीरिक संबंध बनाए, फिर तस्वीरें कर दी वायरल

बिहार के मोतिहारी जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हरसिद्धि थाना क्षेत्र में एक युवक ने शक के चलते अपनी ही प्रेमिका की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं. इस अमानवीय कृत्य से पीड़िता मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गई.

और पढ़ें

पीड़िता ने हिम्मत जुटा बताई

पीड़ित युवती दलित समुदाय से बताई जा रही है, उसे जब इस घटना की जानकारी मिली तो वह गहरे सदमे में चली गई. जिस व्यक्ति से वह बेइंतहा प्यार करती थी, उसी द्वारा उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने से वह शर्मसार हो गई. इसके बावजूद युवती ने हिम्मत जुटाई और पुलिस का दरवाजा खटखटाते हुए पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई.

साइबर थाना की कार्रवाई

शिकायत मिलते ही साइबर थाना पुलिस हरकत में आ गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों की तकनीकी जांच की.

डिजिटल साक्ष्यों से आरोपी की पहचान

जांच के दौरान मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान ललन कुमार के रूप में की गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने निजी रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए युवती की निजी तस्वीरों को सार्वजनिक किया, जो कानूनन गंभीर अपराध है.

Advertisement

आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

साइबर पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. फिलहाल आरोपी जेल में बंद है और मामले की आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----